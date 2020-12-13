【拆彈專家2】劉德華疑甩底直播宣傳　網紅嬲爆報警反被指炒作

劉德華最近在內地宣傳新片《拆彈專家2》，除了出席發布會等宣傳活動，亦首次參與「直播帶貨」，日前他現身知名女主播薇婭的直播，30秒內就賣出20賣張戲票，速度之快令華仔難以置信地爆出一句：「我覺得很假。」

網紅「舞帝利哥」指控華仔甩底直播，決定到警局報案。（微博圖片）

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而近日就有消息指，華仔本來答應了出席另一位網紅「舞帝利哥」的直播活動，對方仲分享《拆彈專家2》導演邱禮濤的祝福影片，用作事前宣傳，但最後華仔卻臨時甩底，令「舞帝利哥」損失慘重。忿忿不平的他，決定到廣州城東派出所報案，控告華仔毀約，並於微博分享警方文件，寫道：「關於天王巨星採訪活動的事，我在等結果……」。

重溫日前華仔首次參與「直播帶貨」

網民對事件呈兩極反應，有人批評華仔不尊重合約精神，留言大罵：「從小到大喜歡的偶像，那麼沒有契約精神」、「每天我就評論你違約華」。但亦有不少人認為「舞帝利哥」借華仔來炒新聞，無憑無據就指控人毀約，諷刺他似是被詐騙。

《拆彈專家2》精彩劇照

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雖然華仔沒有正面回應事件，但網上有消息指《拆彈專家2》劇組已澄清華仔沒有答應出席直播，認為「舞帝利哥」別有用心：「劉德華先生沒有經紀人，不要認為電影片方否了就說是個人行為，劉德華只有華仔天地個人官網，請那個利利的朋友再不要拿此炒作，以免到時間下不來台」。