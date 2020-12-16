一秒拳王｜與童星樂樂演父子　周國賢︰佢有百幾部作品要叫佢前輩

由趙善恆導演，周國賢（Endy）、林明禎及《出貓特攻隊》查朗（Nonkul）主演的《一秒拳王》，因為第四波疫情封戲院而打亂上映計劃，上映日期有待戲院最新通知。不過電影未有減慢宣傳步伐，今日就同大家介紹戲中另一「男主角」，飾演周國賢囝囝的熊倬樂（樂樂）。

兩父子演得相當佻皮，但亦有不少感人位。(《一秒拳王》劇照)

雖然是位童星，但主角Endy笑言，很多地方在鏡頭、走位上都要在樂樂身上學到很多，真的很慚愧。「他說自己有百幾個演出，多過我，所以我叫他做熊倬樂老師，是前輩。由我第一次接觸他就已知道他不是小朋友，他內在是一個老靈魂。」

可以同林明禎有對手戲，令人羨慕不已。(《一秒拳王》劇照)

樂樂則爆周爸經常請自己吃雞胸肉：「周爸因為要保持身形，拍戲時都只吃雞胸肉，但他常常請我吃，我真的怕他不夠食，想吃不敢吃。」其實樂樂在戲中是最幸福的一位，當每位演員都要食得最清保持肌肉身形，全劇組就只有他可以大吃大喝，拍攝到尾聲時更發現戲服有點不適合，原來是樂樂吃胖了！

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見到自己都有戲院展板，樂樂開心到彈起。(電影公司發相)

更令人羨慕是樂樂在戲內有不少合作的是大馬女神林明禎。「明禎姐姐在拍攝時常送飲品給工作人員，而她則私底下送了很多糖果及啫喱給我，好好味！」樂樂在戲院見到新加入的明禎姐姐和張建聲的宣傳企牌表現得非常興奮。