星爺研究院｜《食神》戴龍同星爺自爆初戀經歷：佢聽完笑到碌地！

1996年，周星馳開拍電影《食神》，製作為求認真，找來當年香港兩大廚神，戴龍師傅和已故的陳東師傅為顧問，並創作出一道道驚為天人的菜式。其中戴龍師傅更因而涉獵演藝界，繼而參與過拍攝《行運一條龍》、《喜劇之王》，更到亞洲電視拍劇集。

不過戴師傅沒有忘本，沒有踏上演藝路，在「星途」最輝煌一刻暫別，應內地飲食集團邀請，到內地擔任主管及顧問，一做便廿年。現年72歲的戴師傅，原想退下來返港生活，但在朋友邀請下，又毅然做起老闆，於上環開食肆，延續「食神」風采。

改變酒店中廚地位

在電影《食神》中，戴龍師傅負責的是表面平平無奇，其實金雕玉砌的「皇帝炒飯」，聽個名都知非富則貴之名物。今次跟師傅相約訪問，他提議到主理的食肆「食神麗宮」進行，一個看似走高檔路線的名字，去到現場才發現是間裝修實而不華，走親民價格的食肆，而更親民的是師傅本人，「我做緊嘢，嗌啲嘢食住等，我發辦。」然後一檯點心、炒粉麵飯、乳鴿源源不絕。

60年代已入行的戴龍師傅，年輕時由細做起，直至1992年登上金鐘港麗酒店，中菜部金悅庭總廚。「當年酒店中菜未算普及，生意一直欠佳，我出任前已換了三批廚師，然後到我上任，如果在試工兩三個月內佢冇成效就會再換人，結果我們一做便5年，每年生意額更有百分之二十的增長。」

因為參與電影《食神》，當年被稱為名廚的戴龍師傅，搖身一變也成為食神。 （葉志明 攝）

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張國榮、劉嘉玲都有捧場

做到出晒名，自然吸引不少名人光顧，潘迪生先生、劉嘉玲小姐，已故的哥哥張國榮都是座上客，當然不少得是星爺周星馳。「94年認識他，2年間烹調很多美食給他吃，他對食要求很高，但我對自己的出品都好執著，所以好夾得來，盡量滿足他的要求。」

星爺對食的要求不在於食材名貴與否，是執著其味道，其中一次便關乎一嚿叉燒的香氣。戴龍︰「有一次他食叉燒，當年我們揀的脢頭已經好靚，但他嫌不夠酒香味，於是我諗到，索性將叉燒拿到他面前，即場倒上52度的玫瑰露後，再燒一次，令那份焦香及酒味更重，然後直接剪給他吃，這是好特別的安排。」或許就是這嚿叉燒的香氣，刺激到星爺創作一碗「黯然消魂飯」，作為電影中登上食神寶座的關鍵。

戴龍師傅捧場客

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「星爺專登唔畀對白我」

兩年的相處，二人開始無所不談，一次戴龍師傅更向星爺提議開拍一部關於廚師的電影，以提升中國人在行內的地位。事源當年做酒店，中菜地廚師地位未及法國菜，為爭取別人認同，戴師傅除了在廚藝入手，也從外表下苦功。「當年會穿意大利皮鞋，單是鞋踭都成2吋幾高，加埋頂廚師帽，讓自己行出來感覺高大一點。加上自己向來貪靚，廿多歲便買古龍水用，幾千蚊支都照買。所以《食神》入面有幕，星爺專程找一位樣貌醜陋的副導演去演，說身為廚師除了廚藝，外貌都好重要，這的確是實況，當年做酒店外國人是對我們有偏見的。」

因為戴龍師傅比其他廚師更注重儀容，這點亦引起星爺關注，除找他當《食神》顧問，更要求他客串一角，不過就有附帶條件︰「唔使你講對白。」戴龍︰「當年跟星爺關係不錯，他笑笑口跟我說想找我演出，不用講對白，做表情就夠，做好一點，不要失禮我呀！」戴龍師傅深明星爺是怕自己應付不到太多對白，索性要自己做表情便是。「凡是一個高手，自然懂得用人，每個行業都一樣，你是有能力的，提點下就會明，要是冇能力，捉住隻手教你做都做不來。」

戴龍師傅今次返港開業，最大目標不是為賺錢︰「我想將廚藝傳授給年輕人，我又刻意走平價路線，讓更多人食得起。」雖然疫市開業，但食肆在第二個月已經有營利。(葉志明 攝)

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「初戀呀～我要初戀呀」

這次合作後，似乎令戴師傅的演戲天份爆發出來，星爺更接連找他客串《行運一條龍》及《喜劇之王》，《喜》其中一幕︰「初戀呀～我要初戀呀～」更成為師傅幕前演出的經典，但有所不知，這幕原來跟其個人親身經歷有關。

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師傅今年72歲，自言向來「錫身」，從無三高問題。（葉志明 攝）

戴龍︰「這都算是我人生的傳奇，我跟太太是媒妁之言，是我的初戀。我73年去印尼做廚，當年只憑書信往來，一年見面不到十日八日，然後交往了數年便結婚，都算是緣份。這件事我講給星爺知後，他笑到碌地，還說我個樣無厘正經，怎可能太太就是初戀，於是專登安排一場初戀戲給我發揮。」由於太經典，廿多年來年，不少朋友、食客，甚至途人遇到師傅，都想他親身演繹一次，過過癮，但師傅都一一婉拒︰「要有適當的場景和對手，先演繹到這份感覺。」對廚藝極為執著的戴師傅，似乎都運用到演戲上。