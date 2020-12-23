阿虎20年｜劉德華首演父親獲讚　《當我遇上你》成K房男人的浪漫

2000年聖誕檔，劉德華以個人第100部電影作品，迎戰郭富城、藤原紀香《雷霆戰警》、陳慧琳、金城武《薰衣草》、陳冠希《特警新人類2》及鄭伊健、古天樂《Bad Boy特攻》。結果，票房大收$2,200，小勝《雷霆戰警》200萬，成為當年聖誕檔票房冠軍。

這是劉德華在電影中首度當爸爸角色，演出大獲好評，而且他早在同年初舉辦的《香港電影金像獎》中，憑《暗戰》贏得影帝，大家都期待他可憑《阿虎》冧莊，可惜最終遇上宿敵，結果未能如願，真係要唱首《當我遇上你》，感慨一番。

作為自己第100部作品，當日劉德華戰意激昂，更特意操肌令人眼前一亮。（《阿虎》劇照）

【暗戰20年】劉德華首奪影帝 天台一幕近乎失足︰係杜琪峯我先拍

成功收起偶像包袱

電影《阿虎》是劉德華個人第100部作品，那些年劉德華是「偶像」代名詞，演技一直為人咎病。直至1999年遇上杜琪峯合作《暗戰》，演技終令人有脫胎換骨的感覺，更為他贏得第19屆香港電影金像獎最佳男主角，隨後的《孤男寡女》，辦工室男女愛情故事的演出亦大獲好評，連帶緊接年底上畫，由李仁港執導的《阿虎》，也備受關注，期望會欣賞到另一個劉德華。

《阿虎》取名自劉德華飾演的角色孟虎，是香港自由搏擊拳手，一次在泰國打假拳，在台上誤把對手打死，陷13年牢獄之苦。出事前，他在泰國邂逅了前來拍攝紀錄片的年輕女攝影師，在他入牢期間更為他誕下女兒。出獄後阿虎前往孤兒院欲尋回女兒，並認識了院長（常盤貴子 飾）。阿虎為了彌補自己在女兒心目中的地位，決定再接受訓練，重回拳壇挑戰當今拳王。

+ 2 + 2 + 2

「遇上你 你知道嗎」

電影推出後，大家都欣賞劉德華能再次成功洗去昔日偶像式演技，更稱職地演繹一個爸爸角色，當年大家都預期他可憑《阿虎》再次提名金像獎。結果電影順利入圍，但同時梁朝偉亦以《花樣年華》候選，兩位都是「五虎將」出身，今次是二人首度在影帝獎項上較勁，結果梁朝偉承住「康城影帝」之名，大熱姿態下贏得他第三個金像影帝。事實上，二人在兩年後，同時憑《無道間》再度火拚，最終梁朝偉又勝一仗。未知將來二人仲有冇機會在金像獎上對壘。

唔好怕羞，識唱嘅一齊唱︰「遇上你 你知道嗎 我不能一息間將你等於他」（影片截圖）

戲好睇，歌一樣好聽。電影主題曲《當我遇上你》曾經在K場瘋靡一時，甚至是不少男士們的飲歌，開場要唱，埋齋都要唱。其中副歌一句︰「遇上你 你知道嗎 我不能一息間將你等於他」那句搶拍的歌詞，不知考起幾多男士們，能戰勝就是歌神，唔成功嘅，咪坐低飲杯檸茶再嚟過囉！