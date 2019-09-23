【暗戰20年】劉德華首奪影帝　天台一幕近乎失足︰係杜琪峯我先拍

電影《暗戰》於1999年9月23日香港上畫，由劉德華、劉青雲主演，杜琪峯執導，當年票房達1465萬。數字算不俗，不過更令人興奮是電影為劉德華奪得首座香港電影金像獎最佳男主角。 劉德華早在1989年憑《旺角卡門》首次提名影帝，隨後1992年《五億探長雷洛傳》、1996年《烈火戰車》三度提名都落選，於是誰能令劉德華首奪影帝就成為眾導演們一項「暗戰」較量。

劉德華飾演一位命不久已的癌症病人，為父報仇設下精密佈局。（《暗戰》影片截圖）

好想問問評軸

劉德華奪影帝那年，粉絲們當然興奮到拆天，按理當事人應該一樣，但後來劉德華在紀念銀河影像十周年一書《銀河映像，難以想像》訪問中提及，當時的他其實頗為疑惑。「為何會因為這部電影而奪得金像獎？我不太清楚當年評審為甚麼會喜歡《暗戰》，我也很希望有機會問問他們。」

劉德華與劉青雲的雙雄輕量，相當精彩，華仔表示要歸功於一早有齊劇本，大家清楚要演甚麼。（《暗戰》影片截圖）

劉德華強調這樣說並非指自己不喜歡《暗戰》，而是覺得評審似受到群眾壓力才投下這一票。「我記得那一年的金像獎是在香港體育館舉行，我感覺到頒獎典禮有壓力、評審們好像有壓力，因為那是第一年公開給觀眾買票入場。」所以華仔坦言上台一刻自己不是太興奮，就似夾雜了很多情緒。

當年傳媒都笑說如果當晚不是劉德華奪獎，紅館將會被人「拆掉」，但其實獎項得主早已投票決定，去到現場只是直接宣布，相信受現場壓力的機會不多。而華仔亦覺得第一次奪獎可能是俾面派對，亦可能是累積分數，故特別期待第二次的來臨。「所以我一直等待著第二次，我覺得『第二次』才是我的能力。」結果2003年，劉德華再度憑《大隻佬》奪得影帝，而執導的同樣有杜琪峯。

劉德華奪得第19屆（2000年）香港電影金像獎最佳男主角一刻

天台一幕冇特效

劉德華自言跟杜琪峯有著一份信任，信任到可以讓生命站在高危處！話說《暗戰》開首有幕天台戲，劉德華要站在天台邊緣向下望，當時有人以為是特技效果，原來是劉生親身上陣。「拍這場戲時，我害怕得不懂演戲，心想︰『真的要這樣拍嗎？』但見劇組將不少大型器材搬上天台，杜琪峯還要我一入門口就跳跳跳到天台邊。望下去都600至700呎高。」那場戲，劉德華差不多用上2至3小時去安撫自己，但一直沒有跟杜Sir講自己怕。「我只會說，若非杜琪峯執導，我是不會拍的。」正是這份信任，令大家看到一場精彩的電影開場。

換轉今日會否再拍一次？（《暗戰》影片截圖）