《男人四十》真人版？　印尼14歲少女對老師一見鍾情成功結婚生仔

許鞍華執導的2002年電影《男人四十》，講述張學友飾演的中學教師面對婚姻、工作及家庭各方面的中年危機，戲中他與跟學生林嘉欣發展出師生戀，但最後被對方拋棄。不過現實中有段遭遇相似的師生戀就成功開花結果，一名印尼女生由初中開始暗戀比她年長14歲的老師，女追男多年終於成功打動對方，現在二人已結成夫婦，仲育有愛情結晶。

《男人四十》三大主角張學友、梅艷芳及林嘉欣的演出都十分精彩，林嘉欣憑此片橫掃香港電影金像獎及台灣金馬獎最佳新演員及最佳女配角，可謂一鳴驚人。（劇照）

《男人四十》中，張學友跟太太梅艷芳都經歷過師生戀，男方難抵班上女學生林嘉欣的誘惑而出軌，而梅艷芳在學生年代就戀上過國文老師，仲意外懷孕誕下一名兒子，最後由張學友認作其父。這對夫婦在不同年代面對不道德的關係，少女時代的愛很純粹、很義無反顧，但身處21世紀伴隨的是家庭及婚姻責任，中年危機像個快要爆的氣球，林嘉欣的出現是打破張學友跟梅艷芳壓制多年的情緒的催化劑，這段感情沒有傾心只有揪心。

Vinda Virginia當年懶理世俗眼光，跟年長14歲的老師Erwin Pangaila交往，於社交網站公開放閃。（Facebook圖片）

不過真愛並非只出現在螢光幕上，2011年13歲印尼國中少女Vinda Virginia，對外貌俊朗、身型健碩的自然科老師Erwin Pangaila一見鍾情，剛巧男方被調到女方的班級任教，令方便少女展開追求。經過一段時間的相處，二人終於走在一起。由於當時Vinda Virginia未成年，加上年齡差距達14歲以及師生道德問題等，二人的戀情受到很多阻礙。

師生戀在2018年開花結果。（Facebook圖片）

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對比《男人四十》中林嘉欣因為好勝而跟張學友走在一起，很快就見異思遷，Vinda Virginia對Erwin Pangaila可謂痴心一片，更認定對方為終生伴侶，二人走過7個年頭，在2018年10月結成夫婦，20歲的Vinda如願嫁給白馬王子，而現在更育有一名女兒，一家三口幸福滿瀉。