《正義迴廊》改編「逆子弒親案」　林海峰首演律師︰好大壓力

疫情下再有電影開鏡，《正義迴廊》由金像獎最佳編劇翁子光監製，何爵天首次執導，由蘇玉華、林海峰主演，其他演員還有周文健、龍小菌、朱柏謙，舞台劇演員楊偉倫（阿卵）、麥沛東等。故事改編自2013年一宗轟動全港的「逆子弒親案」，而向來搞笑見稱的林海峰，再次嚴肅起來飾演殺人犯的辯護律師。

疫情下再有電影順利開工，劇組上下都感到非常難得。（葉志明 攝）

問到林海峰要演嚴肅角色，壓力有多大？他指好大，非常大，但不是來自拍攝。「因為有一大段時間沒有工作，所以一有工作壓力就好大，要背對白。但又相當輕鬆，因為只有7天拍攝期，好快又可以收工，好開心。」

被問到今次是《哪一天我們會飛》後，多年後再拍電影，林海峰搞笑地反問︰「你咩意思？」 （葉志明 攝）

今次是自《哪一天我們會飛》後林海峰再次拍攝電影，問到是否因為劇本吸引自己，林海峰則笑言主要是自己得閒，事實上最吸引他的是演員班底。「因為個班底一看，好多舞台劇演員在內，蘇玉華、朱柏謙、楊偉倫、麥沛東等，初初還以為是套舞台劇。自己對上一次演出都是舞台劇（《短暫的婚姻》），通常在三、四個月時間下不斷排練才演出，但電影一埋位就來，完全不一樣。今次合作是既期待又失落，因為太短，好快就完，希望導演會加多些戲份給我。」

蘇玉華、林海峰與周文健，在戲中的法庭上會有連場激辯。（葉志明 攝）

阿蘇首演律師：事前要做好多功課！

至於蘇玉華，覺得這個角色可謂一言難盡，「角色寫得好立體，自己都不知自己是個怎樣的人，好有正義感還是很有機心？每件事都有不同判斷方法。很多人問我第幾次演律師？其實我是第一次演，事前要做很多功課，請教很多人去彌補自己不足。最難是處理對白，律師講說話要好清晰、好肯定、有自信，有說服力去講，要多多練習。」疫情下能開工，大家都喜出望外，蘇玉華都以為開不成。「劇組真的排除萬難，一共拍廿幾日，好開心在疫情下大家仍然開到工。

蘇玉華跟周文健有較多對手戲，周文健坦言阿蘇的演出好勁！（葉志明 攝）