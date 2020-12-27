《變形金剛》沙拉保夫原被Marvel睇中　性醜聞影響失超級英雄角色

憑《變形金剛》（Transformers）系列走紅的男主角沙拉保夫（Shia LaBeouf），近年都醜聞不絕，繼早前被前度，英國歌手FKA Twigs入稟控告性侵，更聲稱被他傳染性病後，他日前又被指因態度惡劣，新戲遭易角。

沙拉保夫與美瑾霍絲十幾年前憑《變形金剛》走紅，二人都因態度問題影響星運。（劇照）

事源他有份參與奧莉花懷特（Olivia Wilde）執導的驚慄電影《Don’t Worry, Darling》，但有傳他在片場態度惡劣，無論是演員還是工作人員都受不禮貌對待，最誇張係拍攝工作仍未進行，但已處處見不和，所以劇組索性及早換人，換上Harry Styles接手。

論外表，沙拉保夫也算適合演超級英雄角色，可惜現已冇機會。(網上圖片)

另外，雜誌《Variety》有報道指，早前Marvel Studios見到沙拉保夫去年主演的電影《寶貝童年》（Honey Boy）有不錯迴響，原本有意找他合作，預留一個超級英雄角色給他，但因隨後醜聞不絕，在仍未正式見面下，合作單方面告吹。如屬實，沙拉保夫是自2016年，獲邀參演《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），但跟華納會面後不獲聘用後，再被Marvel Studios拒於門外。

從One Direction到現在的萬人迷Harry Styles，將接替沙拉保夫演新戲。（IG@hshq）