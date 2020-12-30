林嘉欣隔離14天赴台拍《美國女孩》　指劇本有共鳴︰故事講沙士

金馬影后林嘉欣，再獲台灣導演阮鳳儀賞識，早前為接拍攝新片《美國女孩》，不惜飛赴台灣隔離14天。願意作出犧牲，全因收到劇本後已深深被其吸引。「拿到劇本之後，我連續三天看了三次，給了我很大的共鳴，很理解那種感情。」

嘉欣現實中有兩名女兒，今次在戲中同樣有兩位年紀相若的女兒。（《美國女孩》劇照）

林嘉欣在《美國女孩》中首次正式挑戰母親角色，這也是林嘉欣與男主角莊凱勛，第一次合作就演夫妻角色，而最有共鳴的，是戲中還有兩位年輕演員方郁婷、林品彤，分別飾演林嘉欣女兒。由於拍片相當順利，她的戲份也於日前殺青，在離台之前一家人特別錄製了一段充滿溫馨歡樂新年影片，送走2020年，開心迎接2021。

一眾演員開開心心跟大家預祝新年快樂。（《美國女孩》劇照）

《美國女孩》在2018年入選金馬創投，導演阮鳳儀曾經以短片《姊姊》獲得「東京國際短片節」最佳觀眾票選獎，本片是她的第一部劇情長片，同時也獲得知名台灣導演林書宇大力讚賞，並擔任《美國女孩》監製。由於電影背景是17年前的沙士，林嘉欣有感而發：「雖然《美國女孩》的故事背景是17年前的 SARS 時期，但是導演好像有預知能力，因為那時候都沒想到今年又遇到疫情，好像世界整個停頓下來，真的很考驗大家，因此非常感恩自己還能演戲！」

《美國女孩》改編自真實事件，以女性成長、身份認同、親情為主題，故事圍繞著因為生病而將兩個女兒從美國回歸台灣家鄉的母親，在生活經驗和文化差異而衝突不斷的情況下，藉由女性觀點審視獨特屬於台灣地景風貌，與彼此找到生命出路的過程。《美國女孩》預計2021年年底上映。