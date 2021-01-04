李香琴逝世︱從影逾半世紀西宮形象深入民心　從未獲獎成遺憾

資深演員李香琴今日（4日）因病離世，享年88歲。琴姐於上世紀50年代中由關德興引薦加入影圈，首部電影為《黃飛鴻大鬧花燈》，從影50多年拍過近450部電影，多年來以扮演反派聞名，有「一代奸妃」之稱。

李香琴從影逾半世紀，拍過近450部電影。（劇照）

年前琴姐上節目受訪時提及加入影圈的淵源，演粵劇出身的她，當年跟關德興到新加坡演出，對方先行回港拍電影，琴姐拜託對方介紹她入行，後來關德興為她引薦參演電影處女作《黃飛鴻大鬧花燈》，飾演婢女菊香，片酬為300港元，琴姐自始展開逾半世紀的電影生涯。

李香琴當年獲關德興引薦參演電影處女作《黃飛鴻大鬧花燈》，飾演婢女菊香。（電影截圖）

在粵語片最輝煌的年代，琴姐一年產量可高達50部以上，當年她經常扮演反派角色，例如奸妃、後母及情婦等，當中以「西宮娘娘」最為深入民心，與余麗珍飾演的「東宮娘娘」成為日後忠、奸人物的代名詞。不過亦因為被定形，多年來未曾獲得電影演技獎項，可謂琴姐的演藝生涯上的一大遺憾。

在《三喜奇緣》以泳衣造型上陣。（電影截圖）

除了拍電影，琴姐亦對自資開戲大感興趣，60年代中曾與譚倩紅等「九大姐」成班姊妹合資創立「香城影業公司」，開拍電影《香城九鳳》；74年又與知己譚炳文合辦「歡樂影片公司」，推出喜劇《大鄉里》首次擔當主角，相隔兩年又獨資創立「李氏電影公司」，曾出品著名喜劇《你係得嘅》。