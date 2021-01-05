《踏血尋梅》瘦仔Andrew長年得80磅　「改變不到身形要改變心態」

有留意近年香港電影，每當戲中需要一個瘦削、潺弱，甚至怪誕的角色，你都會見到郭漢柱（Andrew）的蹤影。34歲的Andrew，由初中開始身形便日漸消瘦，食極唔肥，有看過不少醫生，但身體機能一切正常，找不到問題所在。現時體重只得80磅的他，為全職演員，不時參與電影、電視及舞台劇演出，早前接受無綫電視《星期日檔案》訪問，就道出這種「食極唔肥」的苦況。

Andrew已經是愛吃的，但就食極唔肥。（影片截圖）

瘦仔Andrew，讀書時已認定自己不想做朝九晚五的工作，很快就鎖定目標做演員，不知不覺已當了10年。但礙於身形太瘦太突出，能夠演的通常都是些不健康角色。Andrew︰「重病、吸毒者、妖魔鬼怪之類，經常都是這些角色。」最多人記得的演出，應該是在翁子光執導的《踏血尋梅》中，飾演嫖客幫襯了春夏。「當時翁子光跟我說︰『你的外表掩蓋了你的性格』所以演來演去都是同一類演出。」

身形無疑限制了演出機會。（影片截圖）

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在訪問中，Andrew回想自己兒童時，身形跟一般小朋友無異，全家人亦沒有過瘦的問題，直至初中開始，身體出現了變化，體形開始逐漸消瘦，吃什麼增肥食物都無效，甚至尋遍多名醫生都查不出問題根源，而其實報告顯示，身體機能一直安好。「但太瘦都有問題，好似我會特別怕凍、容易抽筋、容易攰，講說話時不夠氣，會有氣聲，平時拍完一日戲，要休息一兩日。」

Andrew一直都想做運動，只是不能太操勞。（影片截圖）

瘦仔所講的易攰，是完全超出常人所想。節目中他帶攝製隊去拍攝做運動打拳情況，結果還未正式開始，只做了2分鐘熱身已覺得好攰，而且面青口唇白兼頭暈。「做完運動呢刻是好精神，但第二日我會累到郁不到。」

34歲的他，只得24吋腰，買衫褲不時都可選童裝。「穿衣服不會選太可愛的圖案，要選長袖長褲去遮一遮手臂和腳。」雖然身形限制了演出機會，但既然改變不到身形，就嘗試改變自己心態。Andrew︰「一個人的內在想法，往往比外在更重要，更要去變成另一個人，你會不自覺地失去某些東西。」事實上，有外國樂隊的MV導演，便非常欣賞Andrew的演出，覺得他有很大可能性，先後已合作三次，看來特別的身形也為他得到特別的演出機會。