《一蚊雞保鑣》黃子華睇中陳自瑤　演野蠻女友激烈嗌分手

日前在《萬千星輝頒獎典禮2020》上，最具話題一幕必選當王浩信再奪視帝，一句多謝老婆陳自瑤（YoYo）時，鏡頭面前的陳自瑤以一記冷面回應，令場面尷尬非常，更令二人的婚姻關係添上疑問。

正如陳自瑤事後在IG回應︰「事業家庭兩兼顧真的不容易」，婚後她都少有演出，其實早在2002年初，出道不久的她已參與電影拍攝，其中更參與黃子華執導的《一蚊雞保鑣》，飾演一個不甘被男友分手，寧願要同歸於盡，連陪當事人去講數的黃子華都遭殃。

當年的陳自瑤只有21歲，夠晒青春。（《一蚊雞保鑣》影片截圖）

黃子華在《一蚊雞保鑣》中，是飾演不敢搭車，只能長踞屯門的原居民，然後研發了「一蚊雞保鑣」計劃，收取費用陪當事人去處理大小問題，而其中一項任務就是陪成員之一木村，去跟女友Michelle（陳自瑤 飾）攤牌講分手。

子華就是陪「木村」去處理分手事項。（《一蚊雞保鑣》影片截圖）

+ 4 + 4 + 4

YoYo的電影演出不多，而另一較深印象的是在杜琪峯執導的《奪命金》中，飾演銀行銷售基金職員，半哄半說客戶買基金。(《奪命金》影片截圖)

當年的陳自瑤拍了CTI廣告不久，人氣高企，更獲黃子華睇中飾演這名野蠻女友角色，當木村要求分手時，她即以自殺要脅，見男友不單未有被打動，而且著緊黃子華多過自己，於是索性向子華埋手，用原子筆當武器，要男友就範收回分手決定。結果當然不成功，但YoYo的兇狠表現相當到位，仲帶有少少神經質，喜怒無常，令子華夾在中間兩邊不是人。隨後更用騎牛牛方式騎乘子華，場面搞笑。