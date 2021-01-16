【天若有情】劉德華為頭髮同杜琪峯開火　「他覺得我就是個偶像」

1990年的經典港產片《天若有情》，由劉德華、吳倩蓮主演，在監製杜琪峯引薦下，成為已故導演陳木勝首部執導作。由於是新導演，杜Sir在現場都跟到足，多年後劉德華在訪問都笑指，起初不知道陳木勝正是該片導演，一直以為杜琪峯才是。又因為跟得足，性格火爆的杜Sir就曾在拍攝時，跟劉德華有過少許磨擦，而且只是關乎一執頭髮，一個動作。

華Dee的代步工具就是電單車，而這身造型也成為經典。(《天若有情》劇照)

《天若有情》是劉德華在影壇上的代表作之一，華Dee一角更是深入民心，由髮型、衣着到舉止，都足足影響整代男生，視為潮流指標。90年代的劉德華，是不折不扣的偶像派藝人，來到《天若有情》劇組，本應就是要他耍帥，最適合不過。奈何當時就因為太顧及形象，他自爆曾跟監製杜琪峯鬧得不快。

劇姐挑選了來自台灣的新人吳倩蓮任女主角。(《天若有情》劇照)

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動作很劉華

事緣戲中的華Dee是駕電單車的，有型都不行，而當他每次脫下頭盔時，都會慣性地整理一下頭髮，尤其是額前的瀏海，但杜琪峯覺得這個舉動，跟華Dee一角的不修邊幅格格不入，覺得會破壞角色設計，於是要求華仔除頭盔時忍一忍手，起初華仔都忍到手，奈何習慣成自然，再拍多幾次便「故態復萌」，這是杜琪峯嬲了，而且氣上心頭沒理會現場有幾多人便破口大罵。

+ 4 + 4 + 4

劉德華在訪問中憶述這件事時，笑指不記得他罵什麼，只記得聽到很多不同語言的粗口。雖然劉德華弄頭髮這動靜不符合華Dee角色，但他性格倒是百分百相似，年少氣盛，硬頸鬥氣。被罵後的他一直氣着，於是索性要回敬杜Sir，只要往後再有除頭盔動作，除後不單止不繼續演下去，更叫髮型師幫手整理，此舉氣得杜Sir更厲害。「他當時口中不停地唸唸有詞。」劉德華說。

杜琪峯後來都有找劉德華合作，更與鄭秀文組成「鐵三角」首部曲《孤男寡女》。（電影劇照）

本來就是一直在對着幹，劇組都不知如何解決是好，直到有位前輩出面勸劉德華，才讓他消消氣，完成拍攝，但隨後一直避開沒有合作。直至1996年，杜琪峯開拍《天若有情3》，兩人才願意再度合作，不過也專程找杜Sir說出自己當日的不快，「我當時真的很認真演出，但他覺得我就是個偶像。」結果因為攤出來講，大家終於冰釋前嫌，隨後更成為影壇的好拍檔，拍下《暗戰》、《孤男寡女》、《瘦身男女》、《龍鳳鬥》、《大隻佬》、《盲探》等經典，還造就他跟鄭秀文這對銀幕情侶。

有趣是，劉德華其實一直不懂駕電單車，他在《孤男寡女》入面，就拍了一場學駕電單車的自嘲場面，非常搞笑。