《風聲》劇集遠不及電影版　黃曉明施暴李冰冰成經典

由徐璐、文詠珊及楊祐寧主演的內地電視劇《風聲》近日熱播中，不過有不少網民認為劇集遠不及2009年上映的電影版，雲集周迅、李冰冰、張涵予及黃曉明等頂級演員同場大鬥演技，每一場戲都劇力萬鈞。戲中有一場講述李冰冰被扮演日本人的黃曉明凌辱，這場戲李冰冰演技大爆發，力壓拍檔「戲精」周迅，成功拿下金馬影后。

劇集版《風聲》一眾主演被指演技太幼嫩。（劇照）

《風聲》講述抗日戰爭期間，日軍特務機關長武田（黃曉明飾）奉命負責調查日軍高官被殺事件，發現軍中以下五人有最大嫌疑為內鬼，包括華東剿匪司令部行政收發專員顧曉夢（周迅飾）、解碼專家譯電科科長李寧玉（李冰冰飾）、偽軍剿匪大隊長吳志國（張涵予飾）、司令副官白小年（蘇有朋飾）及軍機處處長金生火（英達飾）。

李冰冰被黃曉明凌辱的一場戲盡顯演技。（電影截圖）

重溫李冰冰演技大爆發

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武田將五人逮捕及軟禁，並先後進行嚴刑拷打，五人為求自保互相背叛出賣，無辜的白小年與金生火先後死亡，最終顧曉夢被證實為「老鬼」並被槍殺，但武田卻發現中計，以待罪之身準備回國時在碼頭被吳志國刺殺。原來吳志國，才是地下抗日組織領導人「老槍」，亦即「老鬼」顧曉夢的上司，顧曉夢犧牲自己，讓被酷刑逼供的吳志國離開，終於保住了抗日組織。

周迅與李冰冰同場鬥戲實在太精彩。（劇照）

雲集周迅、李冰冰、張涵予及黃曉明，稱得上是「神仙陣容」，各人同場鬥戲每一幕都精彩至極，加上編劇、剪接及配樂都十分出色，《風聲》獲封為諜戰片神作。戲中一幕黃曉明要求李冰冰脫光讓他「檢查身體」，實際是對她百般凌辱，這一幕冰冰演技大爆發，演繹情緒崩潰令人動容，而黃曉明的演出亦令人恨得咬牙切齒。戲中兩位女主角的演技可謂平分秋勝，而在當年金馬獎上，冰冰就力壓周迅封后，一洗其「花瓶」之名，正正式式獲認可為演技派。

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