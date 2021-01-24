《墮落天使》台灣重映「變形版」　王家衛︰實現當初無法達成願望

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-24 08:30

大導演王家衛的經典作品，經過長時的4K數碼修復後，逐一同大家見面。今年2月19日，台灣便重映由黎明、李嘉欣、金城武、莫文蔚、楊采妮主演的《墮落天使》（1995）修復版。該片一直較少人談論，但無阻它成為眾人的經典。而今次重映，王家衛更會帶畀大家一個驚喜，就是上映一個「變形版」。

係靚女，就點廣角點變成香蕉都係咁靚。（《墮落天使》電影劇照）

早前王家衛導演接受訪問，提到今次的《墮落天使》重映，他特別提及會做了畫面比例上變更，原來此舉是他當年無法實現的願望。王家衛：「這次修復版，我將畫面調整成闊銀幕比例（CinemaScope），這是我最初打算發行的格式。當初剪接的時候，我們意外將電影剪輯器調成變形片，但我發現這讓電影看起來更有趣，為以超廣角鏡頭拍攝的人物，增加許多距離感，但當時以標準版拍攝的電影，無法以變形版發行，透過這次修復，我實現了當初礙於技術限制無法達成的願望。」

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電影至今已26年，終能有機會以「真面目」同大家見面。正如王家衛所講，電影拍攝時用了大量廣角鏡，帶出角色與角色間遠近的錯摸與矛盾，亦帶來視覺衝擊。據當年的報道指，用廣角鏡拍攝都是一次神來之筆，話說開鏡第一天，由於拍攝地方狹窄，王家衛便問杜可風有沒有廣角鏡，在杜可風回答︰「有個9.8mm的鏡頭，但拍出來女演員的臉會像香蕉。」雖然如此，但劇組依然試用，出來效果異常地好。王家衛：「透視效果及景深的反差很大，使角色的距離看似很遠，但實際又很近。如同電影內容一樣，人與人之間的關係好似很近，但彼此心理上的距離卻很遠。」