【古惑仔之人在江湖】馬拉版結局勁反轉　陳浩南驚變「無間道」

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-24 19:09

1996年上映的《古惑仔之人在江湖》除了票房大收拍足6集，造就鄭伊健、陳小春及黎姿更主演爆紅，「古惑仔」甚至變成一種流行文化，足以代表香港的一個Icon。趁電影踏入25周年，小編跟大家重溫另一個版本的結局，整個設定大反轉，比原版更令人「驚喜」。

這種歌頌古惑仔的「晒馬」場面，在新馬版本不可以出現。（電影截圖）

《古惑仔之人在江湖》講述陳浩南、山雞、大天二、包皮及巢皮幾個屋村仔，跟隨大佬B加入黑社會組織「洪興社」後的發跡史，一行人如何成功解決天敵𡃁坤，陳浩南更成為銅鑼灣揸Fit人。其實曾經有不少人覺得《古惑仔》系列美化黑社會，尤其將陳浩南塑造成英雄人物，而當年就因為新加坡和馬來西亞電檢尺度太嚴，不允許美化黑社會，《古惑仔之人在江湖》想成功賣埠就要改劇情，結果出現另一個版本的結局。

陳浩南變「無間道」，呢個設定其實幾有趣。（電影截圖）

據Facebook專頁《威哥會館》的資料，新馬版的《古惑仔之人在江湖》改名為《新警察故事之人在江湖》，而陳浩南本身是督察，獲委派入洪興社當臥底搜集犯罪證據，中間劇情沒多大變動，除了開場幾位主角在屋村球場被𡃁坤欺負後自願加入黑社會一幕被刪走，另額外加插陳浩南定期回警局各上司報告，而結局講到𡃁坤被警察殺死，但山雞就因為殺人而被判監15年，大天二與包皮都要入獄。

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+ 7 + 7 + 7

有趣的是，電影海報是幾位古惑仔拿著武器有型有款的樣子，但新馬版就用電腦執走了各人手上的武器，但PS得相當突兀，而之後的兩部續集都有推出「正氣版」，變成《新警察故事2之猛龍過江》及《新警察故事3之隻手遮天》，陳浩南繼續當臥底，上集已入獄的山雞、大天二與包皮就繼續出現，相當夾硬。