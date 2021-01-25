【抖室】真實誘拐事件更離奇　10歲女孩被囚8年竟為兇徒之死落淚

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-25 20:47

今晚（25日）在明珠台播映的2015年電影《抖室》（The Room），講述一名17歲少女遭不明男子誘拐回家，展開長達7年的囚禁生活，期間被性侵而誕下兒子，後來逃走成功以為可以重過新生活，方發現面對社會原來更可怕難堪。

雖然電影是改編自小說，但現實中類似案件比比皆是，當中以奧地利女子Natascha Kampusch被拐一案最為轟動，她重獲自由後的反應跟戲中女主角有多少相似，相比對兇徒的憎恨，竟然對對方抱有另類情感，會為這惡魔般的人物死去而傷心大哭。

戲中Joy唯一的依靠是兒子Jack，亦成為她決心要逃走的勇氣。（劇照）

《抖室》講述17歲少女Joy被時遭男子「Old Jack」誘拐後，一直被囚禁在上著密碼鎖工具室，至今長達7年，期間Joy多次被男方性侵，並於被囚兩年後誕下兒子Jack，兩母子在這個狹小的房間裡相依為命。有次Joy因為想保護Jack而被Old Nick毒打，而萌生要逃走的念頭，她準備好逃生計劃，並訓練兒子如何逃走，最終Jack成功逃脫並獲得警員協助，救走被囚禁於家中的Joy及拘捕Old Nick。

「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）的精湛演出，為她帶來奧斯卡與金球獎多個影后寶座，成為荷里活炙手可熱的女星。（劇照）

重獲自由的Joy發現父母已經離婚，母親跟新歡同居，而父親無法接受Jack的存在，種種打擊令Joy情緒十分低落，她更認為遇上不幸，是因為母親灌輸她要幫助弱勢的觀念，才令自己被壞人誘拐，母女關係降至冰點，相比之下，Jack更快適應新環境。後來Joy接受媒體訪問時大受刺激而情緒崩塌，當晚在浴室吞藥自殺，尤幸被Jack發現及時送院。

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一直不願剪掉長髮的Jack，為了令崩塌的Joy獲得力量，決定拜託外婆剪去自己的長髮交給媽媽，待Joy出院後又主動要求再次返回從前被囚禁的房間，在哪裡跌倒就在哪裡站起來，一直無法擺脫夢魘的Joy，決定與Jack一起跟過去道別。

Natascha Kampusch買下她被囚禁時住了8年的大屋。（影片截圖）

《抖室》的故事跟奧地利女子Natascha Kampusch被拐一案有不少相似之處，1998年只有10歲的她在上學途中被36歲男子Wolfgang Přiklopil綁架，並關在一個只有5平方米大的地下室長達8年半時間，至2006年才成功逃走，而綁匪被警方追捕時畏罪跳向火車自殺。

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重獲自由後的Natascha多次公開接受媒體訪問，先後推出過兩部自傳，雖然被囚禁的8年期間多次遭Wolfgang Přiklopil虐待及性侵，但當她知道對方畏罪自殺時竟傷心痛哭，並表示：「他小時候曾經受過很深的傷害，扭曲了他的良心。這讓我可憐他同情他」。醫學角度認為Natascha患上斯德哥爾摩症候群，但她認為這個說法不尊重她，抹煞了她表達跟綁匪之間複離關係的權利。

Natascha Kampusch先後推出兩本自傳講述被囚禁期間及獲釋後的心情。（封面圖片）

跟電影不一樣，Natascha沒有跟綁匪育有孩子，亦沒有因為難以適應現實而意圖輕生，但她跟家人關係並不親密，更花25萬英鎊買下跟綁匪共住過的大屋，保留了對方的照片，並定時定候去打掃。由於Natascha被誘拐時太年幼，某程度上會依賴上綁匪，有指她被囚禁期間曾要求綁匪擁抱她，到14歲更自願跟對方同睡一張床，尤幸脫離魔掌後的她擁有事業，能過上正常生活。