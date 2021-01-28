酒井法子新片《空蟬之森》拖足6年終於面世　為翻身搏盡全裸演出

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-28 23:00

著名日本女星酒井法子於2009年與前夫高相祐一涉嫌吸毒被捕，令事業與形象插水，等足5年才成功獲新公司簽約，以電影《空蟬之森》復出。為了挽回事業，酒井搏盡全裸演出，豈料因為製作公司破產，令電影拖足6年至今才上映。

酒井法子的復出作等足6年才面世。（劇照）

據日本媒體《週刊實話》報導，戲中酒井法子有大膽情慾場面，為求逼真她更自願全裸上陣，報道仲話酒井狀態很好，姣好身材盡現令畫面非常香豔，連現場工作人員忍不住有生理反應，相當誇張。

日媒指戲中酒井有全裸演出。（劇照）

原本以為可以靠這部電影翻身，豈料製片山本風彬當年面臨財務危機，加上拍攝超時超支，最終令製片公司破產。電影不單止不能如期上映，演員與劇組人員亦沒收到人工，唯獨酒井法子例外，據悉她當初簽約時，講明片商先要支付她700萬日幣片酬。現在電影終於公映，製片講明優先向所有欠薪人員「回水」。

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《空蟬之森》講述主角加賀美結子（酒井法子飾）失蹤 3個月後，某天被警察發現，並護送她回家，她的丈夫昭彥（齋藤步飾）卻說她是另一個人，雖然她的姿態習慣以至身體的傷痕一模一樣，但丈夫依然不相信。他更懷疑妻子與精神病醫院的主診醫生山井（西岡德馬飾）有不可告人的關係，同時假屋警部（柄本明飾）懷疑這對夫婦，自由記者青柳（金山一彥）更表明知道結子的秘密，漸漸帶出她和丈夫背負的悲劇。

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