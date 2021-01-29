【狂野時速】雲迪素IG上載與The Rock合照　疑破冰合作拍第十集

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-29 18:45

荷里活兩大猛男雲迪素（Vin Diesel）The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）數年前因為拍攝電影《狂野時速8》（Fast 8）而鬧翻，The Rock曾經在IG出Post鬧爆「同劇組的另一位男演員是膽小鬼」，擺明針對雲迪素，而尚未上映的《F9狂野時速》（F9）就冇The Rock份，他反而跟另一位《狂》片理班底積遜史特咸（Jason Statham）拍攝外傳《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）。

影迷好期待最後一集《狂野時速》可以大團圓結局。（劇照）

不過自前年開始就有兩人和好的消息傳出，《狂野時速：雙雄聯盟》上映時，The Rock出Post公開多謝雲迪素：「我也想感謝雲迪素當年邀請我加入這個大家庭，這一段旅程很瘋狂，很快就會見到你，Toretto！」，疑似和好震驚全球影迷。

雲迪素在IG分享這張劇照疑似暗示跟The Rock破冰，不過有網民恥笑The Rock變成景深似被整蠱。（IG圖片）

而近日就輪到雲迪素出Post提及The Rock，他在IG上載一張舊劇照，背景正是The Rock，雖然雲迪素沒有提及對方的名字，留言稱：「感恩可以參與電影中很多經典時刻，我沒有好好表現出來，可以因為我為將會發生的時太興奮」，並標籤「F10endofsaga」（F10系列最後一集），似乎暗示第10集《狂野時速》The Rock將會回歸。