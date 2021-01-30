李錦聯拍情慾片《狂野三千響》遭TVB封殺　靠《都市閒情》翻生

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-30 08:30

1996年上映的港產片《狂野三千響》以林保怡與葉芳華的大膽情慾場面作賣點，近乎三級的尺度但又全無裸露鏡頭，當年曾引起哄動，就算劇情與製作都不算出色，又沒有大卡士之下，都收過500萬票房。

曾被封為「師奶殺手」的李錦聯都有客串演出，他曾受訪透露因接拍這部電影而得罪TVB，被封殺足足幾年，後來才重返電視台當主持，但他在電影中只得幾分鐘戲份，未免太大犧牲。

李錦聯曾受訪承認因接拍《狂野三千響》而遭TVB封殺。（資料圖片）

《狂野三千響》講述一名港商在內地舞廳認識舞女（葉芳華飾），與其開車兜風時撞上一輛麵包車，爭執中港商保鏢重傷一人，原來此人正是公安局長兒子，保鏢索性殺麵包車上的人滅口，更挾持港商索要錢逃亡。受公安追擊下保鏢殺港商逃命，舞女也自願加入逃亡，期間保鏢頭目（林保怡飾）與舞女產生情愫，二人終按捺不住翻雲覆雨，連臨死前都在纏綿，快樂過後才被警方射殺。

雖然戲入面的葉芳華十分性感美艷，但她每次勾引男人都看得人十分尷尬。（電影截圖）

其實這部戲的劇情並不重要，反而就是殺完人後逃亡，重點在性感的葉芳華如何跟林保怡搭上，然後出現兩場近乎冗長的情慾場面，雖然去得夠盡，但看起來並不香艷反而只覺太多，看下去更想兩人快快完事，或許因為如此激情，雙方卻全程著住衫，從頭到尾都不合理，但對於IIB級來說，意識的確前所未有地大膽，難怪不少觀眾都誤以為是三級片。

戲中李錦聯飾演車行職員，被林保怡與葉芳華一行人脅持糟質，戲份只有兩、三分鐘。（電影截圖）

除了林保怡，戲中還有另一位TVB藝員，正是「師奶殺手」李錦聯，當年還是《婦女新姿》的時代，李錦聯主持「今晚食乜餸」相當入屋，帶挈他偶爾有機會客串演出電影，翻查資料，他一共拍過4部電影，包括講排球的《青春火花》、鬼片《夜半一點鐘》、《狂野三千響》及《我有我瘋狂》。

更多《狂野三千響》精彩場面

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他早年受訪透露，因為接拍《狂野三千響》而得罪TVB，隨後被踢出《婦女新姿》，整整7年都沒再當主持，還好當年他已做生意不愁生計，後來獲TVB再次招手邀他主持另一節目，之後更重返已更名為《都市閒情》的「今晚食乜餸」環節，成為「師奶殺手」。不過其實他在《狂野三千響》的戲份只得兩、三分鐘，沒多少人記得他的演出，不知道當年為何如此堅持接拍。