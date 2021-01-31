《龍貓》有借無還將雨傘據為己有？　宮崎駿親解︰雨傘是樂器

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-31 08:30

動畫電影《龍貓》橫掃全球票房逾10億美元票房，吉卜力工作室的作品更是皮克斯與迪士尼的靈感泉源。而《龍貓》暌違多年終於首次在台灣正式上映，中日文版同步熱映中，成為日本動畫大師宮崎駿與吉卜力工作室21部經典動畫電影重返大銀幕的第一部。

草子次子兩姊妹借遮給龍貓，為甚麼龍貓沒有將雨傘還給她們？（《龍貓》截圖）

《龍貓》是無數影迷共通的童年記憶，此次終於在台灣首次正式登上大銀幕，而隨着電影熱映，宮崎駿也透露《龍貓》不為人知的幕後故事。片中姊妹草子與次子在公車站遇見龍貓的經典鏡頭，草子將爸爸的雨傘給了淋雨的龍貓，後來爸爸的傘卻被龍貓據為己有，成為許多粉絲的疑惑之處，宮崎駿笑說：「龍貓是森林的守護神，其實並不討厭淋雨，因為雨水是滋養森林的重要養分，不過龍貓很喜歡雨水滴到傘上的滴答聲，祂其實是把雨傘當成了樂器。」

而最初的故事後續是龍貓偷偷到草壁家還雨傘並贈送了一包橡樹果子，但宮崎駿表示：「後來想想，其實龍貓應該不太懂得借出與歸還的道理，祂很單純地認為對方送了有趣的樂器，因此回送了一包橡樹果子答謝，於是我們就把還傘的戲份刪掉了，之後龍貓的身邊也多了一個『樂器』。」就連刪減戲份的幕後故事都讓粉絲直呼太可愛了。

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