【龍貓】盤點電影5大秘密　「死神」傳說網上瘋傳官方急開腔澄清

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-20 19:29

宮崎駿的經典作品之一《龍貓》在1988年推出，即使事隔33年，至今仍然深受影迷愛戴。據了解，這部經典即將在台灣重新上映，更掀起了當地的《龍貓》熱潮，趁這機會，讓影迷重新了解這部經典的五大秘聞。

由宮崎駿執導的《龍貓》，其實當年的票房成績大大輸給《再見螢火蟲》。（《龍貓》劇照）

1. 《龍貓》決戰《再見螢火蟲》

由宮崎駿執導的《龍貓》在1988年上映時，其票房成績並非非常亮麗，皆因當年同期上映的有由高畑勳執導的《再見螢火蟲》，前者當時的全球票房接近6億日圓；而後者卻錄得17億日圓的全球票房收入，但其實當時唯一嬴家是吉卜力工作室，皆因兩部作品都是由吉卜力所發行，而這也是吉卜力唯一一次「自己人打自己人」。

原來宮崎駿製作《龍貓》的想法足足遲了10年。（《龍貓》劇照）

2. 製作《龍貓》計劃遲足10年

然而或者當時吉卜力都沒有想過《龍貓》會與《再見螢火蟲》對決，皆因導演宮崎駿曾表示，原來製作《龍貓》足足遲了10年。據宮崎駿表示，製作《龍貓》的想法早在他成為導演之前。皆因當時他覺得自己一輩子只能畫場景配置，更曾遭別人指罵想法不設實際，甚至還被斷言其作品難以成為動畫，可以出繪本已是不錯的結果。

相信當時吉卜力都沒有想過《龍貓》會與《再見螢火蟲》對決。（《再見螢火蟲》劇照）

對於樸實的故事題材，確實容易讓人忽略，而《龍貓》也險些緣盡大銀幕，其實當時宮崎駿打算自己出錢製作圓夢：「比起畫那些打來打去、飛來飛去的東西，我更想製作小女孩在綠色森林中玩耍的題材。」他還希望有人在觀看《龍貓》後，會心血來潮地跑進草叢堆或是去撿橡子。

宮崎駿曾希望《龍貓》可以讓觀眾心血來潮地跑進草叢堆或是去撿橡子。（《龍貓》劇照）

3. 宮崎駿親解「龍貓」原型

除了宮崎駿製作《龍貓》的原因外，對於龍貓的原型眾說紛紜。據宮崎駿指出，「龍貓」其實是取材自宮澤賢治的童話《橡子與山貓》中的山貓：「山貓呆呆地站着，腳邊橡果吱吱作響，是我最深的印象。」

「龍貓」其實是取材自宮澤賢治的童話《橡子與山貓》中的山貓。（《龍貓》劇照）

4. 官方開腔澄清「死神」傳聞

其實在《龍貓》上映時，網上曾流出「龍貓」是死神的謠言，皆因有觀眾發現草子和次子的部份場景沒有了影子，這謠言最終需要由時任吉卜力動畫影片製作人鈴木敏夫出面澄清：「草子和次子確實有影子，她們沒有失去任何東西，請各位放鬆。有關龍貓是死神的傳言，或任何其他的說法，都不是真的。」

官方曾開腔澄清「龍貓」是死神的謠言。（《龍貓》劇照）

5. 《龍貓》續集《梅與小貓巴士》

除此之外，原來吉卜力在2002年曾經推出《龍貓》續集《梅與小貓巴士》（めいとこねこバス），是一部片長14分鐘的迷你動畫電影，更由宮崎駿本人親自配音。雖然短短14分鐘，但已經需要近15,000張的圖畫製作而成。可是這部「續集」沒有對外公開上映，只能夠在吉卜力美術館內觀看。