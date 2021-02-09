周柏豪網絡電影《混世四猴》點擊奪冠　網民喪劣評：睇5分鐘熄機

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-09 09:00

周柏豪主演的網絡電影《混世四猴：神猴歸來》日前在騰訊視頻上架，3天播放量突破2100萬，登上排行榜冠軍。雖然收視理想，但電影本身就被網民批評得體無完膚，在「豆瓣網」上的評分清一色只有1粒星（5粒為滿分），究竟套戲有幾難睇？

點睇都係扮緊孫悟空。（劇照）

《混世四猴：神猴歸來》講述周柏豪飾演在世人心目中像救世主一樣的「靈明石猴」，因為曾經給過絕望中的小女孩巴海星（柴蔚飾）一絲希望卻沒有兌現，而讓她深深牽掛。多年之後，在與三眼戰神的激戰中，靈明石猴被打破金身墮入凡塵，卻意外與巴海星重逢。失去神力，歷經情劫的靈明石猴，在木神句芒（李帥飾）禍亂人間的陰謀下，將如何實現自我救贖？

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從預告及劇照中看到周柏豪的造型跟過往不同版本《西遊記》的孫悟空十分相似，「靈明石猴」本來就是出自《西遊記》，很多人都認為孫悟空就是靈明石猴的化身，難怪造型都似十足十。不過《混世四猴：神猴歸來》的故事就沒有連繫到《西遊記》，有些看過這部電影的觀眾就認為劇情陰陽怪氣，台詞令人看得尷尬，整體來說只有初中至小學生水平。

又真係見到都唔開胃。（預告截圖）

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而另一大詬病為電腦特技，有網民形容為「手機級數的後期製作」，畫面假到嚇人，還有很多製作瑕疵，例如演員口形跟不上對白，服裝與化妝都有粗製濫造的感覺，有人表不看了5分鐘就頂唔順熄機。雖然口碑奇差，但仍然有大把人點擊睇片，難道真係口裡說不，身體很誠實？