台灣42歲男星外形似小學生　身高僅135cm演細路毫無破綻

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-15 13:08

曾演出電影《神探兩個半》的台灣男演員鍾國洪，是個長相可愛的小男孩，但原來18年前拍攝這部電影時，他已經二十幾歲，小朋友的身體載著成年人的內心，只因他生長激素和賀爾蒙不足，至今身高只有135cm，天生童顏挺著小朋友的外型，但連找工作都有困難。

當年鍾國洪因演出劇集《戲說台灣》而受到觀眾注意。（影片截圖）

鍾國洪自3年級起就發育嚴重落後，身高長到110cm便停滯不前，後來父親帶他到醫院檢查，醫生認為他長不高，是因為生長激素或賀爾蒙分泌不足所致，建議他接受為期3年的實驗藥物治療，但鍾父擔心藥物會令鍾國洪健康更差，而放棄接受治療。結果鍾國洪到20歲後，身高仍只有135cm，外貌及聲線亦跟小學生無異。

點會睇得出戲入面嘅鍾國洪（右）已經二十幾歲。（電影截圖）

更多鍾國洪演出畫面

多年來鍾國洪受外型影響而遇上不少麻煩，例如唸高中時搭校巴被拒上車，只因司機不相信他們高中生；畢業後找工作亦處處碰壁，他曾受訪表示最大心願是考車牌，因為一直以來都要麻煩家人接送，有了車牌亦比較容易找到工作。

更多鍾國洪近照

+ 8 + 8 + 8

雖說外型限制了鍾國洪的人生，但亦意外令他踏入演藝圈，1999年他出演劇集《戲說台灣》，可愛模樣加上口齒伶俐，令人留下深刻印象，後來又演出了吳宗憲執導的電影《神探兩個半》，被媒體封為「真人版名偵探柯南」。也許鍾國洪的人生受外貌影響並不如意，但他一直樂觀面對：「人生真的快樂就好」。