高先電影院｜逆市下開張撐本土電影　高層曾麗芬︰其實我咩都唔怕

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-18 08:30

新冠肺炎疫情下，各行各業都大受打擊，其中受重創的是戲院業，過去一年停業116日，最嚴重是第四波疫情下，連續停業78日才於今日（18/2）重開，白白錯過了聖誕和賀歲兩大旺季。

在這風高浪急的日子，好幾間戲院都出現易手，不過亦有人逆市下開張，這間就是位於堅尼地城的高先電影院，而主理人就是一直做電影發行及宣傳，因為陳靜（Da Da）一句︰「多謝高登先」而廣為人認識的Golden Scene董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang）。

由做電影發行起家，到投資電影開戲院，Winnie興奮能一圓20年來的夢。（葉志明 攝）

首部投資《戲王之王》

從事電影工業多年的Winnie，跟電影相關的崗位都有涉獵過，1998年成立自己公司Golden Scene，起初以發行及宣傳外國電影為主，後來更參與製作，甚至擔任監製，愈做愈投入。其實公司成立之初，Winnie已鎖定目標不止做發行，總有一日要投資開戲，不過當時已有不少導演返內地拍戲，後來更出現合拍片，這逼令Winnie的步伐要減慢。「因為合拍成本太貴，自己本錢不多，投資到合拍的比例會好低，沒有話事權，而且合拍亦有很多規例，既然自己都是做香港電影出身，倒不如做回老本行。」

2007年，Winnie便與監製陳慶嘉、錢小蕙合作投資拍第一部電影《戲王之王》。「當時香港電影相當危險，但我都想做這件事。套戲成本要900萬，對我來說相當貴，但兩位又好想拍，於是提意我只負責整個製作費，他們那份到有分紅時才取回。」幸好電影至今仍有版權等收入，至今依然有錢回籠，算是不錯的開始。

在港產片低迷時，投資《戲王之王》，當年便要斥資900萬，幸好終能回本。（劇照）

身體力行呈現可以去到幾盡？

同年Winnie又投資另一部作品《魔術男》，雖然今次要蝕錢收場，但就認識了導演黃修平，2007年再合作《狂舞派》，為Golden Scene埋下一個轉捩點。「當時香港電影市道更低迷，戲中有句對白『為了跳舞，你可以去到幾盡？』大家拿來做宣傳句，結果反應非常熱烈，連帶推動到電影成為話題。」新導演新演員，沒有亮眼賣點，賣的就是夢想，起初Winnie預計電影能收$500萬票房都算不錯，但最後埋單是$1,300萬。

這一仗令導演、一眾演員連帶Golden Scene都贏得漂亮，更重要是為公司建立一個大力支持新導演的形象。Winnie︰「我都多謝電影發展基金，推動了首部劇情片計劃，剛好第一屆的《一念無明》及《點五步》都交予我們發行，而兩位導演都拿下不少獎項，予人感覺我們是大力支持新導演。」

公司因為《狂舞派》一句宣傳句成名，今次戲院亦是以《狂舞派３》為開幕作，兩者確有一份緣份。（葉志明 攝）

本土電影排片處於劣勢

本土電影剛有了些微起息，外患又殺到，荷里活的大製作、超級英雄片、3D、Imax等，門票可賣得更高價錢，觀眾又覺得物有所值，同樣是70元，很多時偏向先滿足視覺享受，多人看自然排多兩場，這直接影響院商在排片上的取向。Winnie︰「韓國有條規例，限制戲院要上幾多部外國電影，幾多部本地電影，我當然不需要香港出現這些條例，任何事都應該是有自由的，只希望政府可以做一些鼓勵性工作，吸引戲院排多些本土電影。」

時下戲院的排片方案是純粹商業決定，「覺得這套有生意便多排幾場，冇生意便排天地場次給你，或者套片是院商自己投資的會排好一點，不是自己便排得較差，所以希望有了自己戲院後，安排上會相得益彰。」而開幕作《狂舞派3》更有個有趣設定。「我們會全用廣東話字幕，其實早在80年代港產片都是用廣東話字幕，今次我們更找到一間專門研究廣東話的團體幫手校對。」

小食部都撐本土

高先戲院選址西環堅尼地城，該區在廿年前有福星戲院，自結業後便一直懸空，這個選址又有沒有特別意義？「沒有，我是九龍人，起初都有打算開設在九龍區，但一直物色不到合適地點。現址本身是教會，業主買了後翻新，我好多謝這位業主，大家理念相近，都是想為社區做點事，他正正覺得這個區應該要有間戲院，所以我們在沒太大競爭下，便拿下這個位置。」

力撐本土電影的Winnie，同時也撐本土的其他工業，並且由小食部開始。「我們盡量提供香港製造的食品，但亦要有一定水準，所以近日單是試食燒賣、魚蛋都試不少，啤酒找來本地手工啤酒，連雪糕都找到香港製造的，汽水、紅酒這些找不到的便沒辦法。」

上屆金像獎，Golden Scene分別以《叔‧叔》、《金都》、《幻愛》出戰，其中太保更憑《叔‧叔》奪影帝。而坊間亦稱這三部作品為「高先三寶」。（葉志明 攝）

戲院籌辦期間，一直以年三十晚開業為目標，奈何疫情影響戲院一直封院。戲院於今個星期四（18/2）重開，當然是可喜可賀，但經歷整整一年在家睇戲的體驗，可有掛心觀眾入戲院的意欲大不如前？「其實我甚麼都不怕，我覺得在戲院睇戲的感受是完全不同，現在是逼於無奈要在其他平台看，到戲院可以重開大家都會支持入戲院。當年出錄影帶都說會受影響，後來還有盜版，但電影業仍然屹立不倒。」

時有湊巧，今年電影《狂舞派3》上畫，正式成為高先戲院的開幕電影，套用《狂舞派》的宣傳句，Winnie，為了電影，你可以去到幾盡？「可以好盡呀，如果我將當初投資電影的資金投資地產或股票，相信我已經發達很久。」