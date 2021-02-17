高先電影院年初七開業　西環街坊興奮表示：聽日去睇《拆彈2》

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-17 20:19

社交距離措施將於年初七放寬，戲院重開之餘，更是高先電影院（Golden Scene Cinema）的開業日，對於堅尼地城的街坊來說，必定是個興奮的消息！

高先電影院一共有四個院，提供200多個座位。（葉志明 攝）

高先電影院設有4部自動售票機，亦會有職員負責售票。（葉志明 攝）

今日（17日）有不少堅尼地城的街坊都十分關心新戲院，不時都會有人詢問職員相關６資訊，新開張的高先電影院位於堅尼地城吉席街，位置方便非常近地鐵站，全院共有4個院、283個座位，每個院均設有輪椅位，除了有職員負責售票外，更設有四部自助買票機。《香港01》記者實測過戲院的座位，椅凳舒適、首排都不算好近銀幕，就連小食部都盡量提供香港製造食品，亦有一定水準，有燒賣、魚蛋提供，啤酒更找來本地手工啤酒，連雪糕都找到香港製造，的確十分有心！

高先電影院4個院的坐椅排列都不一樣。（葉志明 攝）

沈小姐表示：「住喺堅尼地城已經50幾年，突然有間戲院喺附近覺得好驚喜。」（葉志明 攝）

杜小姐表示：「之前最近都要去到數碼港睇戲。」（葉志明 攝）

有街坊途經戲院門口向職員說：「西環好耐冇戲院喇！有得做啊！加油！」表示相當期待。另外有街坊沈小姐接受《香港01》訪問時：「好期待亦覺得好突然，喺度住左50幾年見住佢改變，突然有間戲院喺附近，真係好有驚喜。聽日打算睇《拆彈專家2》，因為我有睇第1集，覺得好好睇、好緊張刺激。」另外有街坊杜小姐表示：「覺得好興奮，有間戲院喺附近，因為之前最近都要去到數碼港睇戲，聽日都會想快啲去睇戲，所以頭先都有問過價錢同埋座位嘅安排，都會想睇《拆彈專家2》。」

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