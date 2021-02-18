多功能老婆︱戴祖儀原來三個月大就出道　與任達華演對手戲好淡定

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-18 00:00

無綫（TVB）最近於深夜重播劇集《多功能老婆》，劇中飾演幼稚園老師兼周柏豪女友的戴祖儀（Joey），首次拍劇便憑著甜美面孔與一雙長腿，令觀眾留下深刻印象，而她亦憑這部劇人氣急升，工作機會大增。 但《多功能老婆》原來並非Joey的影視出道作，她早於幾個月大時便拍過港產片，同影帝任達華演過對手戲，表現仲相當「淡定」！

呢個咁可愛嘅BB原來就係戴祖儀！（電影截圖）

1995年上映的《我是一個賊》由敖志君執導，講述任達華被上司陷害成為警方通緝犯，為報復而綁架了由邱淑貞飾演的上司女兒，豈料相處下來漸生情愫，由敵人變成亡命鴛鴦，化身雌雄大盜去劫富濟貧，二人更私定終身，誕下一名兒子。可是畢竟是通緝犯，最終任達華與邱淑貞寧死不投降，送走初生兒子後，雙雙死在警方亂槍掃射下。

Joey同任達華有對手戲。（電影截圖）

重溫戴祖儀電影處女作：

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戲中一幕講述任達華潛入醫院欲偷偷帶走初生兒子，面對眾多BB不知誰才是親生骨肉時，誤以為一個食手指的BB就是兒子，而這個BB正是還未夠3個月大的戴祖儀。原來戴祖儀是童星出身，拍過電影及教育電視，《我是一個賊》才是她的「出道作」，見她被任達華抱著淡定的樣子，似乎細細個就有演戲天份。

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