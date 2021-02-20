【閃電俠】女超人演員人選曝光　拉丁裔美女顏值拍得住神奇女俠

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-20 18:55

幾經波折，電影版《閃電俠》（The Flash）終於落實開拍，除了Ezra Miller回歸主演，仲有兩代蝙蝠俠米高基頓（Michael Keaton）與賓艾佛力（Ben Affleck）加盟，而近日導演又再公布「女超人」（Supergirl）人選，是位年輕拉丁裔美女演員，顏值拍得住「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）！

Sasha Calle成為首位拉丁裔女超人。（IG圖片）

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《閃電俠》導演Andy Muschietti今日（20日）透過Twitter宣布，DCEU的女超人落實由美國女演員Sasha Calle飾演，這位25歲拉丁裔美女近年憑劇集《The Young and the Restless》人氣急升，更獲提名艾美獎最傑出新人。網民普遍對這個選角表示滿意，認為Sasha Calle顏值高夠養眼，但亦有漫畫迷不滿女超人變成黑髮及非白人，有違原著設定。

前兩代女超人都由金髮白人演員飾演，Helen Slater（右）及Melissa Benoist的顏值都相當高。（劇照）

而導演就透露經過400多場試鏡才決定起用Sasha Calle：「有才華的演員非常多，很難做決定，最後找到一位注定扮演這個角色的女演員。」80年代電影版《女超人》及近年的劇集版分別由Helen Slater及Melissa Benoist飾，兩人都是金髮白人。

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