《金手指》破天荒投資3.5億　楊受成盼劉德華梁朝偉再創票房紀錄

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-20 15:23

由英皇電影投資，莊文強執導兼編劇、劉德華、梁朝偉、任達華、蔡卓妍（阿Sa）、方中信、姜皓文等人主演的廉政反貪電影《金手指》，最令人受注目的當然是莊文強、劉德華、梁朝偉的《無間道》黃金組合再次聚頭。 攝影：葉志明、陳順禎

劉德華梁朝偉率先為《金手指》打金手印。

《金手指》集合兩大影帝劉德華、梁朝偉相隔18年後再合作，大會先邀請楊受成、莊文強、任達華、王斌、劉德華、梁朝偉、蔡卓妍、方中信打手印，不過枱上僅等劉德華戴上口罩，其餘人戴上可見樣的透明口罩。

劉德華梁朝偉時隔19年再合作。

老闆楊受成率先表示：「睇個陣容都知，一分錢一分貨，不過係值得嘅投資，相信一定會有好回報，（投資咗幾多錢？）講出嚟痛，3億5千萬冇作大，有史以嚟最大投資嘅港產片，好大期望，為香港電影增光，預計會係港產片票房最高嘅電影。」

台上得劉德華戴上外科口罩。

導演兼編劇莊文強表示：「《金手指》嘅背景係7、80年代，故事嘅創作來自我童年回憶同陰影，（今次再合作覺得心情點？）其實我哋成日都見，終於有機會幕前再合作。（點打動兩位？）打電話傾下，見面又傾下咁。」

劉德華表示：「回憶返晒嚟！」。

梁朝偉表示：「故事十分精彩！」。

講到兩人再次合作，劉德華表示：「回憶返晒嚟，晚上會覺得好精彩好想同佢地合作。」梁朝偉則表示：「同大家合作覺得好親切，一路以嚟大家都有合作，電視劇、電影、《無間道》，因為大家平時都有聯絡，大家都係好朋友，覺得好興奮，故事好精彩。」不過大家都非常口密，為免劇透只係講一句「故事好精彩」！

阿Sa笑言自己上世拯救咗成個銀河系，先有機會拍呢套戲。

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