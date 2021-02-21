《被消失的凶案》邵美琪唔做運動身材勁fit　分享個人減肥秘技

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-22 01:02

由羅守耀編劇兼導演的懸疑電影《被消失的凶案》，今次請來御用班底張兆輝、任達華、邵美琪（Maggie）等人，當中邵美琪已經更是多出演羅守耀的電影，她亦再次飾演警察角色。

邵美琪講到20日已經電影已經開拍，她跟張兆輝、車婉婉、Joe Junior有較多對手戲。（陳順禎 攝）

問及邵美琪是否一見到這個御用班底的陣容後，即時答應演出，她接受《香港01》訪問時表示：「演員接戲唔係因為有咩演員，其實要求唔應該冇，我好開心多謝導演搵我嚟，之後先知原來有我認識嘅拍檔係更加開心。」

問到今次有沒有門戲時，邵美琪表示：「我哋斯文啲嘅，套戲懸疑比較多，打鬥要留返俾更識得動作戲嘅人。」（陳順禎 攝）

邵美琪留心健康問題，會食少啲澱粉質同行路keep fit。（陳順禎 攝）

另外再問到邵美琪有咩凍齡保養心得時，她笑言：「我自己都好留心健康問題，雖然肥瘦唔係話好緊要，我哋呢行就唔同啲，但都有啲肥少少嘅人適合做唔同角色，每個人都有自己位置，我自己鍾意着衫靚啲，望落去舒服。其實我會照食嘢，覺得自己肥個時就食少啲，保持心境開朗。（會做咩運動？）我唔做運動，不過我鍾意行路，食嘢方面就會食少啲澱粉質。」

邵美琪答應演出後才得知一班舊朋友都有份，非常興奮。（陳順禎 攝）

邵美琪鍾意自己着衫靚，有時都會刻意食少啲減肥。（陳順禎 攝）