洪天明直言曾志偉開聲必重返《獎門人》：呢個時勢好需要睇開心嘢

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-21 18:31

由羅守耀編劇兼導演的《被消失的兇案》今日（21日）開鏡，戲中除了他有多次合作開的任達華、邵美琪、張兆輝外，更邀請到2006年曾合作拍《黑拳》的洪天明擔任男主角，戲中洪天明飾演患有類風濕關節炎及濕疹的「爛面超」。

洪天明為了投入角色，在戲外都有提住自己行動要慢一點，盡量貼近角色。（陳順禎 攝）

洪天明接受《香港01》訪問時都特別講到今次角色好大發揮，他：「呢個角色患有類風濕關節炎同濕疹，其實如果有同樣困擾嘅人都會知道，好容易因為香港濕熱嘅天氣搲到皮膚損晒，所以每日化妝都要花3、4個鐘，卸妝都需要1個鐘。戲入面我面、頸、身都需要，同埋類風濕關節炎更有機會令到關節變形，都需要用到特技化妝，之前同導演合作都係拍動作嘅戲，今次唔係動作反而係另外姿態上。」

洪天明為演患有類風濕關節炎及濕疹的角色，每日至少花3、4個小時來化妝。（陳順禎 攝）

洪天明更透露現時劇本仍在修改當中，例如同陳靜Dada的關係、最後一場動作戲等等，問到跟Dada的感情戲有冇大突破？洪天明笑言：「未知，本來就有親密場口，（使唔使報備？）我講咗架喇，我一知道已經同太太講：『我同Dada可能有場激烈嘅戲』，不過仲同緊導演講需唔需要，因為後尾覺得場戲嘅演繹方式同場戲未必一定要有，目前仲溝通緊。」

洪天明爆跟Dada有親密戲，已向太太報備。（陳順禎 攝）

最後講到近日曾志偉重返TVB，身為最強「獎金獵人」的洪天明又有冇受到邀請呢？洪天明先回應：「唔知喎，獎門人叫我哋返去盡量都會幫手㗎喇，唔知我哋每個人工作時間配唔配合到，如果時間配合到咪返嚟幫手做主持，可能一齊做2、3個月，如果配合唔到咪做客串嘉賓或客串主持，主要都係睇時間。（佢搵咗你未？）其實未宣布之前已經同我講咗，嗰時咁啱我哋一齊喺內地，佢有講到自己嚟緊會點，我都話好吖，如果有需要就叫我哋，我哋一定會返去幫手，我諗香港而家嘅電視節目好需要開心嘅嘢，我亦都有好多朋友問幾時會做返，因為好多人都睇咗成廿年，都希望呢個時勢、環境睇返啲開心嘢，個人會開心啲。」