金氏殺機｜金正男母親曾是電影明星　金正日對其一見鍾情譜姊弟戀

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-24 22:16

近日上映的紀錄片《金氏殺機》（Assassins），以2017年朝鮮領導人金正恩的同父異母兄弟金正男於馬來西亞被刺殺一事作背景，透過拆解這宗懸案的重重疑點，揭露兩名女疑犯如何成為國際戰場的犧牲品。 金正男的母親成蕙琳是金正日的第二任妻子，曾經是一位電影明星，金正日對她一見鐘情，明知對方已婚，仍將她強搶回來，但又因為金日成不願接納這位媳婦，令成蕙琳不能以金正日夫人自居，連兒子亦不能親手撫養，一個人在莫斯科孤獨死去。

金正男於2017年在馬來西亞吉隆坡國際機場遭刺身亡。（美聯社）

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成蕙琳出生於日治時期的南韓昌寧郡，其父成有慶因信奉共產主義於二戰後移居北韓。成蕙琳於1955年入讀平壤話劇電影大學，曾因懷孕產女而停學，畢業後當上電影明星。成蕙琳在認識金正日前已婚，1968年當時27歲的金正日，在白頭山邂逅比他年長4歲的成蕙琳，對其一見鍾情，兩年後金正日跟元配洪一天離婚，並強迫成蕙琳跟丈夫李平分開，李平之後在大同江跳河自殺，而成蕙琳自始跟金正日同居，並於1971年誕下兒子金正男。

成蕙琳（左）曾經是北韓的當紅女演員。（影片截圖）

可是金日成並不贊成金正日跟成蕙琳結婚，除了因為年齡差異，成蕙琳於南韓出生並已婚有子女等背景，都令金日成不滿。雖然名義上成蕙琳是金正日的第二任妻子，但在金日成阻撓下，她從來沒有正式以金正日夫人的名義出席公開場合，而且要跟夫家分開居住。

有指金正日（前排左）曾視金正男（前排右）為接班人。（Getty Images）

到70年代中，金正日認識了第三任妻子高容姬後，就開始冷落成蕙琳，1977年金正日與高容姬同居，成蕙琳於80年代開始經常往返莫斯科，有指她表面上是出國就醫院，實情是被流亡海外，而金正男就交由金正日的妹妹撫養，消息指成蕙琳於2002年5月在莫斯科逝世，終年66歲。