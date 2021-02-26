拆彈專家2｜盤點劉德華10大死法　有幕自殺比《天若有情》更悲壯

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-26 08:30

《拆彈專家2》輾轉變成賀歲片，但無損票房表現，成為今年賀歲冠軍。雖則是原班人馬製作全新故事，但由劇情發展到人物都跟第一集相似，就以主角劉德華為例，終歸都要為守護這個城市而壯烈犧牲。

事實上劉德華在電影世界中死過無數次，當中仲有不少次都極為悲壯，為觀眾留下深刻印象，以下就為大家盤點其中10場，你又記唔記得當中令你流過幾多次眼淚？

劉德華與劉青雲二人角色，再次是亦敵亦友的關係。（《拆彈專家2》劇照）

為守住機場，劉德華要引爆青馬大橋，但最終要壯烈犧牲。（影片截圖）

《天若有情》最經典

要數劉德華的犧牲場面，《天若有情》是必定入圍頭三甲。他的鋪排非常仔細，由被石油氣罐重擊頭部，然後不停流鼻血，在半死下都要為已故大佬報仇去殺喇叭（黃光亮 飾），但臨去前仍約見吳倩蓮來一場婚禮。基本上每一個細節都是經典，絕對是港產片的著名場口。

《五虎將之決裂》死得有型

要數死得最有型，首選《五虎將之決裂》，故事講劉德華、梁朝偉與苗僑偉因為私吞了湯鎮業的黑錢被追殺。雖然劉德華執番條命，但因為身為警務人員知法犯法，加上有份殺死湯鎮業，為逃避牢獄之苦，決定當眾吞槍自殺，而他死前更花巧地玩轉槍，完美自盡。

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