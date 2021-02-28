【金球獎2021】「黑豹」查域克成影帝大熱　趙婷有望封最佳導演

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-28 14:15

影壇盛事《第78屆金球獎頒獎禮》（Golden Globes）將於香港時間明日（1日）早上舉行，受新冠肺炎疫情影響，今屆入圍者將不會親身出席分別在紐約及加州舉行的頒獎禮現場，亦不設紅地氈環節，只限參與網上直播，而兩位主持人Tina Fey與Amy Poehler，以及部份頒獎嘉賓就會親自現身。

Sacha Baron Cohen有望連奪音樂劇／喜劇電影影帝及最佳男配角。（劇照）

雖然去年上映電影大減，不過本屆獎項競爭仍相當有睇頭，已故男星「黑豹」查域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）入圍劇情片最佳男主角，更被視為頂頭大熱，而「波叔」Sacha Baron Cohen有望憑《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）及《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）連奪音樂劇／喜劇電影影帝及最佳男配角。

趙婷有望憑《浪跡天地》成為首位華裔女導演拿下最佳導演。（劇照）

最佳劇情片就以《浪跡天地》（Nomadland），而趙婷亦很有可能憑這部片成為金球獎史上首位華裔女導演拿下最佳導演。女主角方面，嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）有望憑《超犀女王》（Promising Young Woman）首奪金球獎劇情片影后，而音樂劇／喜劇影后大熱為《波叔出城2》的Maria Bakalova。