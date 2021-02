【金球獎】「黑豹」查特域克問鼎影帝　Netflix出品獲17項提名

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-02-03 23:38

去年受新冠肺炎疫情影響,造就Netflix及其他網上影視串流平台取代戲院成為觀眾睇戲的首選,今屆Netflix共有5部自家電影入圍金球獎,包括《曼克》、《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)、《畢業舞會》(The Prom)、《前路有你》(The Life Ahead)及《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom),共擸下17項提名。

《曼克》講述編劇Herman J. Mankiewicz撰寫電影《大國民》劇本的故事。(劇照)

查特域克保斯曼與影帝級的《The Father》安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)及《曼克》加利奧文(Gary Oldman)等爭奪劇情片最佳男主角,而音樂劇/喜劇組的影帝就由《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)沙查巴朗高漢(Sacha Baron Cohen)、《畢業舞會》名嘴James Corden及《戀愛假期無限LOOP》的Andy Samberg等人競逐。

查特域克保斯曼憑《藍調天后》問鼎劇情片影帝。(劇照)

去年爆紅的Anya Taylor-Joy憑《EMMA:上流貴族》獲提名最佳音樂劇/喜劇電影女主角。(劇照)

影后方面,《浪跡天地》(Nomadland)的法蘭絲麥杜曼(Frances McDormand)以大熱姿態入圍,與《藍調天后》的Viola Davis及《Promising Young Woman》的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)爭獎;而去年憑劇集《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)爆紅的Anya Taylor-Joy,除了獲提名視后,亦憑《EMMA:上流貴族》(Emma)入圍音樂劇/喜劇組最佳女主角,對手包括《Music》姬赫遜(Kate Hudson)及《French Exit》米雪菲花(Michelle Pfeiffer)等。

《第78屆金球獎頒獎禮》將於香港時間本年3月1日早上舉行。

2021年金球獎電影組別完整提名名單

最佳劇情片

《The Father》

《曼克》

《浪跡天地》

《Promising Young Woman》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳劇情片女主角

Viola Davis《藍調天后》

Andra Day《The United States vs. Billie Holiday》

雲妮莎卻比《心碎的女人》

法蘭絲麥杜曼《浪跡天地》

嘉莉慕萊根《Promising Young Woman》

最佳劇情片男主角

Riz Ahmed《Sound of Metal》

查特域克保斯曼《藍調天后》

安東尼鶴健士《The Father》

加利奧文《曼克》

Tahar Rahim《The Mauritanian》

最佳音樂劇/喜劇電影

《波叔出城2》

《Hamilton》

《Music》

《戀愛假期無限LOOP》

《畢業舞會》

最佳音樂劇/喜劇電影女主角

Maria Bakalova《波叔出城2》

姬赫遜《Music》

米雪菲花《French Exit》

露莎蒙碧姬《I Care A Lot》

Anya Taylor-Joy《EMMA:上流貴族》

最佳音樂劇/喜劇電影男主角

沙查巴朗高漢《波叔出城2》

James Corden《畢業舞會》

Lin-Manuel Miranda《Hamilton》

迪柏特爾《The Personal History of David Copperfield》

Andy Samberg《戀愛假期無限LOOP》

最佳女配角

格蓮高絲《Hillbilly Elegy》

奧莉花高雯《The Father》

茱迪科士打《The Mauritanian》

雅曼達施菲《曼克》

Helena Zengel《結叛同行》

最佳男配角

沙查巴朗高漢《芝加哥七人案:驚世審判》

Daniel Kaluuya《Judas And The Black Messiah》

謝拉力圖《The Little Things》

標梅利《On The Rocks》

Leslie Odom Jr.《One Night in Miami》

最佳動畫

《古魯家族2:霸器新時代》

《1/2的魔法》

《Over the Moon》

《靈魂奇遇記》

《Wolfwalkers》

最佳外語片

《我們的酩酊時光》(丹麥)

《La Llorona》(法國、危地馬拉)

《前路有你》(意大利)

《Minari》(美國)

《大嬸的愛》(美國、法國)

最佳導演

Emerald Fennell《Promising Young Woman》

大衛芬查《曼克》

Regina King《One Night in Miami》

Aaron Sorkin《芝加哥七人案:驚世審判》

趙婷《浪跡天地》

最佳劇本

《Promising Young Woman》

《曼克》

《芝加哥七人案:驚世審判》

《The Father》

《浪跡天地》

最佳配樂

《永夜漂流》

《天能》

《結叛同行》

《曼克》

《靈魂奇遇記》

最佳原創電影歌曲

“Fight For You” 《Judas And The Black Messiah》

“Hear My Voice”《芝加哥七人案:驚世審判》

“Io Sì (Seen)”《前路有你》

“Speak Now”《One Night in Miami》

“Tigress & Tweed”《The United States vs. Billie Holiday》