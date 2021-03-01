總是有愛在隔離｜古天樂抗疫造型登場　近百影星見證陸永娶蘇麗珊

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-01 16:00

集各大電影公司合力製作的業界抗疫電影《總是有愛在隔離》，終於暫定4月同上畫。由於該片希望為業界基層作出支援，所以藝人都一呼百應，陣容包括許冠文、吳鎮宇、林家棟、陳家樂、余安安、陸永、蘇麗珊、張繼聰、張智霖、曾志偉、梁家輝、錢嘉樂、羅蘭、成龍等等，當然不少得演藝人協會會長古天樂，在首預告以抗疫造型登場。

三位星級確診者，方力申、吳鎮宇、林家棟。（《總是有愛在隔離》劇照）

《總是有愛在隔離》的故事緊貼當時的社會狀況，以有人確診要封酒店做開場，而打頭陣的星級確診者就有吳鎮宇、林家棟、方力申，為了配合對抗疫症恐懼的氣氛，道具組特意製作了超大型的半月隔離箱，雖然拍攝氣氛做到足，但因為收音關係，拍攝期間不能開風扇或冷氣，幾位演員困在隔離箱內，空氣不流通，非常辛苦。運動員出身的方力申說：「差啲唞唔到氣！」幸好在導演指導下，很快便完成。另一懷疑確診者姜皓文就開心見到導演谷德昭︰「好耐沒見，對上一次已是《唐伯虎點秋香》合作。」

古天樂都有客串一角，似是飾演政府官員。（《總是有愛在隔離》劇照）

其中一場重頭戲，幾乎集合了全片所有演員，就是講飾演情侶的陸永、蘇麗珊誤入一間懷疑有確診者的酒店，令眾人被迫要在酒店隔離14天，期間二人只好偷偷見面，繼而發生一連串趣事。最後二人更感情突飛猛進，在一班被困的懷疑確診者的見證，以及酒店經理陳家樂當證婚人下，穿上婚紗和禮服完成婚禮，場面非常熱鬧。

+ 6 + 6 + 6

除了影帝坐陣外，《總是有愛在隔離》還有不少女神客串支持，包括劉心悠、周秀娜、薛凱琪、鄧月平等。劉心悠表示：「好高興可以再跟偶像梁家輝合作，對上一次合作已經是《美女廚房》，疫情下令我感概要珍惜眼前人。」Fiona說：「這部電影同時有3組人在同一所酒店拍攝，這件事好偉大！」娜姐則說：「今次拍攝見返好多熟口熟面的人，好開心！希望多些機會讓大家聚在一起！」鄧月平首次飾日本女星，在戲中以小丑女、OL、健身女郎、日本女優等多個性感造型示人。除了一班大人物外，谷德昭姪孫女、谷祖琳女兒劉悅亦訓身演出。

陸永與蘇麗珊的婚禮，是最齊人一幕。（《總是有愛在隔離》劇照）

（《總是有愛在隔離》劇照）