劉德華片酬數字曝光　超抵用與內地95後小花同價

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-05 07:30

劉德華入行40年，一直都是票房保證，不過近日有消息指，他的片酬跟人氣呈相反狀態，在內地拍戲收費相宜，甚至比95後小花的人工還要低!

華仔主演的《拆彈專家2》成為內地最賣座的港產片。（劇照）

華仔主演的《拆彈專家2》去年在內地上映大受歡迎，大收近12億人仔票房，成為內地最高票房的港產片，而上一個紀錄由《掃毒2：天地對決》保持，都是由華仔主演，足以證明他在內地的號召力冠絕所有香港演員。不過近日有台灣媒體引述內地電影業人士消息，指華仔在內地收片酬跟人氣不成正比，仲低過95後小花女星。

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據悉，華仔在內地接拍一部電影叫價約2200萬至2600萬港元，跟與歐陽娜娜齊名的「95後四小花旦」張子楓的片酬差不多，但號召力應該差天共地，而由華仔親自監製的電影，如《掃毒2：天地對決》，他更不收片酬只根據票房來分紅。相比之下，華仔客串演出的《唐人街探案3》的男主角王寶強，片酬高達9000萬港元，而黃渤、徐崢及鄧超等電影明星，片酬由約4400萬港元起跳，對比華仔價位都是天文數字。

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雖然華仔在內地收片酬不算高，但商業活動的叫價就相當驚人，有指他破例答應開設抖音官方帳號，酬勞就高達1億人仔，不過開戶後24小時內就吸納2500萬名粉絲，帶動抖音股價上漲，證明起用華仔的「性價比」相當高！

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