哥斯拉大戰金剛獨家探班｜兩大巨獸打勻香港地標　監製率先爆劇情

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-06 12:00

本年首部荷里活大製作《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）將於本月24日率先在香港上映，早前釋出的預告片中最令人興奮的畫面，應該是兩大巨獸的終極一戰場地竟然是香港，除了標誌性的維港景色，還有「打咭勝地」鰂魚涌海山樓，令香港影迷相當興奮。

兩年前《香港01》獲邀到華納兄弟（Warner Bros.）位於澳洲黃金海岸的片場參與獨家探班，原來除了預告中出現的場景外，劇組亦於其他香港地標取景，另外監製亦率先爆劇情走向，想知請繼續閱讀下文！

《香港01》小編親身到拍攝《哥斯拉大戰金剛》的澳洲黃金海岸片場進行獨家探班，現場有架一比一道具城巴。（電影公司提供）

2019年3月，小編游走《哥斯拉大戰金剛》於澳洲黃金海岸的Village Roadshow片場，事前得知電影在香港取景，片場內亦出現香港的搭景，一行人在一比一的單層道具城巴前合照，份外有親切感。坐在貼滿分鏡圖的房間，小編被幾張熟悉的照片吸引，看到維多利亞港、青馬大橋，山頂凌霄閣、海山樓、石板街及石澳等香港地標，原來這些地方成為哥斯拉與金剛的終極戰場。

劇組於2019年3月秘密來港拍攝，導演Adam Wingard透露在Tumblr上看到香港佈滿五光十色霓虹燈的照片而受到啟發。（劇照）

導演Adam Wingard問導演為何會選擇於香港取景，他笑說沒特別原因，純粹因為香港未來感十足：「主要想找一個看起來充滿未來感的地方，一個非常宏偉又高科技的城市，電影的視野傾向未來，在香港可以找到以上元素，另外香港的山形亦十分適合拍攝，還有粉紅色與藍色的霓虹燈，就像個大型顏色盤」。而美術指導就形容香港高樓大廈林立，地形像叢林一樣，有利於金剛戰鬥，這是否暗算兩大巨獸之戰，金剛會較有優勢呢？

點解下圖睇《哥斯拉大戰金剛》預告解說

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直至今年1月《哥斯拉大戰金剛》的預告公開前，觀眾仍不知道劇情走向如何，小編從監製Alex Garcia口中得知一些重點跟大家分享，當然內容不會劇透。首先要知道電影分成兩隊人馬，Alexander Skarsgård為首的在金剛一方，而Millie Bobby Brown及小栗旬等就屬於哥斯拉隊，背景設定於《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）5年後。

兩大巨獸對決背後有場大陰謀。（劇照）

電影開首就以Millie Bobby Brown的角度去尋找哥斯拉性情大變、四出破壞的原因，或與保護人類和生態系統有關，她亦懷疑哥斯拉反常或關係到一家名為Apex的公司的密謀，她跟老友Julian Dennison及Apex的前技術員Brian Tyree Henry合力揭開這家公司不為人知秘密。另一邊視，有人企圖將金剛帶離骷髏島，與哥斯拉展開決鬥，而當中空地球（Hollow Earth）慢慢浮面，骷髏島或成為地球的一大威脅。