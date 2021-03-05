Barbie｜俄國網紅被父母塑造成芭比娃娃　超現實身材正過瑪歌羅比

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-05 16:30

年前片商宣布開真人版Barbie公仔電影，找來金像提名導演Greta Gerwig執導、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）扮演這個風靡全球女孩的經典玩具角色。 相信大家都知道Barbie擁有超乎常人的完美面孔及身材，相信瑪歌羅比演繹這個角色時都要靠特技化妝及電腦特效修飾，但現實中竟然真的存在Barbie般的人物，仲成為擁有幾十萬粉絲的網紅！

瑪歌羅比扮演真人版Barbie。（劇照）

來自俄羅斯的Angelica Kenova雖然已年過三十，但外貌與身型都非常完美，似足真人版芭比娃娃。她曾受訪表示，自小就受到父母嚴格操控飲食及強迫她進行大量運動：「成長期間，我的父母像公主一樣養育我，從不讓我外出跟男孩約會，去擁有正常的成年人經驗，結果我變得不適合現實生活，我就像個活著的洋娃娃。」

Angelica Kenova自小被培訓成真人版Barbie。（IG圖片）

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雖然口裡說不，但Angelica Kenova似乎不抗拒這種生活，更以「俄羅斯真人版Barbie」自居，幾年前開IG不時上載大尺度的性感照，至今吸納逾40萬名追隨者，更獲英國媒體報導而成為國際級網紅。不少人懷疑她靠整容及P圖才擁有這不合常理的外貌，她堅稱從未在臉上動刀，靠一星期5次、每次2至3小時健身來維持完美身型。