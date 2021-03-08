邊緣行者｜洪金寶鬼馬亮相狀態極佳　聞UA結業嘆可惜：我感到害怕

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-08 15:57

電影《邊緣行者》今日在元朗鄧氏祠堂舉行開鏡儀式，任達華、任賢齊、洪金寶、吳卓羲、林曉峰、方中信及譚耀文等人出席，場面極為盛大。

久未公開露面的「大哥大」洪金寶在客串司儀的林曉峰邀請出場時急步步出，連司儀都笑稱大哥大要跑出來時，他解釋沒想過這麼快叫他出場，非常鬼馬。而且洪金寶面色紅潤，眼見精神飽滿又有力氣，與數月之前他在社交網站公開的「瘦弱」狀態大相逕庭。

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及後大哥大接受傳媒訪問，談及拍攝面對的困難時，大哥大笑稱沒有難度，但他之後補充都有：唔記得對白，粗口、鬧人就可以，正經的諗唔到。」之後大哥大繼續發揮搞笑本色，表示鏡頭以外才有動作戲：「有動作，鏡頭前無，鏡頭外有，食飯。」

洪金寶表示非常興奮，更聽到現場叫他大哥。唯他心想：「無做大哥好耐，又做回大哥。」（陳順禎攝）

對於今次有份客串，大哥大坦言僅拍一天，但都感興非常有意義：「難得有香港的電影可以支撐，所以聽到，你會好興奮及好開心。」他更表示今次可以「為香港電影界放鬆」：「聽到UA都結業，如果其他電影都結業，香港可以搭戲棚，做大戲，沒有電影看。好upset（難過），如今有工作，如果電影蓬勃起來，值得安慰。」

由於疫情關係，洪金寶笑稱為拍電影跟老婆鬧到反面。（陳順禎攝）

最後大哥大更表示UA在香港電影界好重要的位置：「香港電影愈來愈少，有沒有戲院幫我們的電影上映？這讓我感到害怕。」

睇埋洪金寶今日嘅狀態：