香港國際電影節｜《風再起時》《七人樂隊》　雙雙成開幕電影

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-09 16:05

《第45屆香港國際電影節》將於2021年4月1日至4月12日期間舉行，受疫行影響，今年會破天荒在網上及整體兩線舉行，而大會亦在今日（9/3）公布電影名單，開幕電影有兩部，分別是翁子光執導，梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，另外就是由7位香港名導杜琪峯、徐克、許鞍華、林嶺東、譚家明、洪金寶、袁和平合導的《七人樂隊》。

《風再起時》由翁子光執導，郭富城和梁朝偉主演，以「四大探長」的故事為藍本。（《風再起時》劇照）

敬候多時，電影《風再起時》終於在今年電影節率先同大家見面，故事由已故探長呂樂的事蹟改編而成，郭富城飾演的正是主角磊樂，年輕時來港受盡黑社會及貪警的刁難，一直對他們恨之入骨，於是決定考入學堂當個廉潔警察，可惜這種堅持遭到排擠。直至作出妥協後，經歷10年光景，終於晉升為新界區探長，聯同識於微時的韓森（周文健飾），英語能力一流的「笑面虎」南江（梁朝偉飾），及見風駛舵的顏洪（譚耀文飾），四人聯手被稱為「四大探長」。雖然4人看似合作無間，但其實各人深藏不露，關係正引起變化。

至於另一部開幕電影《七人樂隊》(Septet: The Story of Hong Kong)，集七位殿堂級導 演:洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手執導，七位導演破天荒合作，以不同的年代背景，拍出富有個人風格、體現香港精神的故事，為香港電影 的未來留下一絲啟迪的意義。

七個導演作品包括洪金寶的《練功》、許鞍華的《校長》、譚家明的《別夜》、袁和平的《回歸》、 杜琪峯的《遍地黃金》、林嶺東的《迷路》，以及徐克的《深度對話》。在最新預告見到，《七人樂隊》故事從 50 年代到未來，將一部以香港這個城市為主題的電影呈現 觀眾眼前，同時亦展出跨世代演員陣容。演員陣容有金馬影帝吳鎮宇、金像影帝任達華、金像獎最 佳男配角張達明;實力演員如鍾景輝、林雪、龔慈恩、元華、張錦程及馬賽、洪天明、劉國昌等。 而且有多位影壇的後起之秀，包括:余香凝、吳澋滔、林愷鈴、伍詠詩、胡子彤、徐浩昌及林宇軒 等，為香港電影薪火相傳。