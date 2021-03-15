【新精武門1991】導演左頌昇變「賭聖」　難忘跟梁朝偉於戲中爭女

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-15 08:30

周星馳憑《賭聖》爆紅後，在1991年共有9部電影上映，其中由左頌昇執導的《新精武門1991》收2400多萬，在年度票房排行11。雖然稱不上是代表作，但戲中有些笑料都叫影迷回味。 相信心水清的觀眾，都會發現導演左頌昇的名字，跟星爺在《賭聖》的角色「左頌星」發音一模一樣。左頌昇本身是《賭聖》導演劉鎮偉的副手，後來坐正執導筒，《新精武門1991》與1992年上映的《漫畫威龍》都是出自他手筆。演員出身的左頌昇參演過逾50部電影，由於外型突出，每次出場都相當搶鏡，氣場勁到跟梁朝偉爭女都唔失色！

《猛鬼差館》的日本「鬼王」相當經典。（電影截圖）

原名朱德安的左頌昇，於80年代初得到永佳電影公司老闆陳勳奇賞識而當上演員，後來兼任幕後當副導演，是劉鎮偉的得力助手。輪廓突出的左頌昇演反派為主，在《猛鬼差館》的「鬼王」形象亦令人留下深刻印象。踏入90年代，左頌昇終於當上導演，執導的兩部作品《新精武門1991》與《漫畫威龍》都是由周星馳主演。

左頌昇（中）當演員期間對幕後工作產生興趣，繼而開始編劇、副導等工作，他透露曾跟王家衛、黃炳耀學習。（左頌昇FB）

重溫左頌昇經典演出

+ 8 + 8 + 8

除了「鬼王」，左頌昇另一經典演出要數王家衛的《重慶森林》，飾演周嘉玲的新男友，二人在便利店偶遇梁朝偉，雖然只是客串一場戲，仲要冇對白，但坐在電單車上有型有款的樣子不輸偉仔。另外他亦拍過三級片《蜜桃成熟時》，扮演愛跟女友公然纏綿的嬉皮士，教曉李麗珍性的真諦，都令人留下印象。

同劉鎮偉Friend到，《賭聖》星爺個角色都用左頌昇個名。（電影截圖）

左頌昇於90年代尾已淡出影圈，移民加拿大溫哥華，中間曾誤傳其死訊，但其實他一直有更新社交網站，不時返港跟圈中朋友見面及接受訪問。看他近照外貌上沒多大變化，依然相當有型。

年前左頌昇接受澳門電視台訪問，樣子跟當年沒多大改變，依然有型有款。（影片截圖）

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