《尋秦記》首預告古天樂白髮Look登場　新加神秘角色挑戰嬴政王位

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-16 12:51

科幻古裝經典劇集《尋秦記》，相隔20年後以電影版回歸。由天下一投資及發行，吳炫輝、黎震龍執導。首條宣傳片亦於今日正式曝光，原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等人全數回歸！片中所見，項少龍及嬴政這對師徒的恩怨情仇愈趨白熱化，勢成水火！不過令影迷更驚喜是古仔以一頭白髮，而且首次公開的故事大綱，更見有神秘角色Ken出現，從現代來到秦朝的他，將會挑戰秦王嬴政（林峯 飾）王位，逼使嬴政要向師傳項少龍求助。

曾以師徒相稱，今次正式反目。（《尋秦記》劇照）

預告片畫面一來，便是嬴政帶著銳利的眼神登場，並對項少龍說：「邊個唔信我，本王就殺邊個。」然後畫面出現項少龍手持手槍，嬴政在煙霧樹林追逐，宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、滕麗名飾演的善柔、歐瑞偉飾演的陶總管從屋內驚荒地跑出，項少龍說︰「你可唔可以放過我一家人？」嬴政隨即回應︰「如今係你家鄉嘅人唔放過寡人，你仲有當寡人係徒弟咩？」項少龍再回應︰「我就係當你徒弟，先至唔想你再錯！」然後畫面出現嬴政揮劍剌向項少龍，嬴政最後說：「所有恩怨從此了斷。」

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對演員而言，拍古裝最花時間是要化裝和梳髮，《尋秦記》不少演員每天要花接近3小時梳化才能開始拍攝，不過大家都毫不介意，更說：「回憶返晒嚟！」電影講述古天樂飾演的項少龍在古代秦朝落地生根，項少龍在古代穿著時代人的T-shirt，繼續把現代世界的科技和文化帶到古代。首條宣傳片亦揭示了項少龍與林峯演的嬴政相隔20年後的矛盾角力，而項少龍更要帶著一家人逃難！當中包括宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、朱鑑然飾演的兒子項寶兒、黃文標飾演的滕翼，一併逃走。

TVB甘草演員黃文標都有現身電影版。（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》電影版故事，同樣由現代開始，神秘角色Ken因為一場多年前的冤獄，引發改變歷史的危機！Ken誓要回到古代成皇，以彌補因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖歸隱園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王嬴政盡收眼底。正當嬴政一統六國，以為平定天下之時，竟碰到Ken的突襲，他不得不去尋找又敬又畏的師傅，這對師徒久別二十年終於再次碰面，加上穿梭時空誓要改變歷史的Ken，三人必令秦朝再起風波，改寫命運。至於Ken一角由誰飾演，電影公司未有公布，有待日後揭曉。