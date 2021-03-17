尋秦記｜黃文標廿年後再演古天樂兄弟　滕翼現身：感覺好似一家人

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-17 08:30

電影《尋秦記》日前推出首預告，身為主角兼老闆的古天樂，數年前已苦心經營，花盡心力去集齊劇集演員，希望以原班人馬姿態再次參與電影版演出。所以從預告看到林峯、宣萱、郭羨妮，加上主題音樂一起，已經回憶返晒嚟，非常感動。

而從劇照看到，大家更驚喜發現，在劇集中飾演項少龍結拜好兄弟滕翼，都有現身，該角色由黃文標飾演，廿年前在劇中重情重義，不苟言笑的性格深入民心，廿年後能夠回到電影版，原來都有段故。

廿年前，黃文標首次跟古天樂合作，後來多拍一部ICAC劇集便未有機會再聚。(《尋秦記》劇集劇照)

黃文標在劇集飾演滕翼，是項少龍的結拜兄弟，性格驍勇善戰，亦是劇集中最先相信項少龍是來自未來的古代人。標哥接受《香港01》訪問時，回想當日古仔找他歸隊，自己都非常開心。「當然開心，估唔到廿年後可以演番同一角色。後來從劇組得知，劇本原先冇滕翼呢個角色，要去到第10稿先加我落去。」標哥坦言自合作《尋秦記》後，其實甚少跟古仔聯絡，但對方仍然記得自己，非常感動。

廿年後，兩位結拜兄弟再聚，呢幕已經非常感動。(《尋秦記》劇照)

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古仔窩心舉動標哥都擋唔住

不過數到最窩心，還是在片場上，古仔對在場每位工作人員的無微不至。黃文標︰「話說套戲在貴州山區拍，當地溫差好大，中午熱到有三十幾度，傍晚就可以跌到得十度，好易凍親。有日開工我拎錯衫得件薄褸，但當日就跌到得十幾度，成個人即刻覺得涼涼地咁。宣萱好好，即刻借個暖水袋畀我用，朱仔（朱鑑然）又立即除件褸出嚟一齊搭住。呢個時候古生經過見到，就問︰『做咩？好凍呀！』然後就叫助手拎佢自己件羽絨畀我著。當下真係好感動，好窩心，感覺真係好似一家人咁。」

當年標哥只是一個配角，想不到廿年後都有機會參與電影版拍攝。(《尋秦記》劇集截圖)

標哥個樣似耶穌？

問到當年拍《尋秦記》跟古生的合作，標哥都笑指古生的爆肚位好勁，有時都好難接得住。「因為佢個角色唔使講古語，成日爆啲現代人對白嚟搞笑，有次Roll緊機，佢無端端指住我，話我個樣都幾似耶穌，我嗰下真係接唔住。Cut機後佢同我講，之後久唔久都會咁樣爆下肚，唔使理佢。」結果這種演繹方式就成為劇集最好睇的地方。「唔好睇住預告咁認真，古生喺電影版都會有唔少呢啲搞笑位。」標哥透露。

《尋秦記》電影版首預告精彩場面