古天樂出任香港電影工作者總會主席　帶領12屬會保障會員權益

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-16 21:15

香港電影工作者總會，今日選出第十屆（2021-2023）執委會名單，古天樂以香港演藝人協會主席身份，獲選為新任主席，將會帶領十二個屬會保障會員權益。

古天樂自成為香港演藝人協會，一直為業界謀福利。（資料圖片）

「香港電影工作者總會」自2000年1月25日成立，會員已從十個電影業內的專業屬會增加至十二個，一直致力維護及保障香港電影工作者權益、提昇及改善香港電影拍攝環境、聯繫業界聲音，為行業健康發展而服務。總會每兩年換屆一次，現屆主席為田啟文將卸任，轉為擔任總會發言人。而新一屆委員會成員如下︰

會長：古天樂

副會長：楊逸德、張同祖、鄺庭和

司庫：周國忠

秘書長：王延明

執委：莫少宗、吳育樞、黃海、文振榮、龔兆平、韋啟良

總會發言人：田啟文

至於總會旗下的12屬會如下：

香港電影導演會、香港電影編劇家協會、香港專業電影攝影師學會、香港電影美術學會、香港電影製作行政人員協會、香港演藝人協會、香港電影燈光協會、香港動作特技演員公會、香港電影剪輯協會、香港電影後期專業人員協會、香港電影副導演會、香港電影作曲家協會

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