《馬達・蓮娜》周秀娜知客造型撩人　跟張繼聰車廂激嘴預告流出

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-18 15:00

周秀娜跟張繼聰早前為電影《馬達・蓮娜》，在當地隔離21日後開工，首預告今日（18/3）於香港影視娛樂博覽正式曝光。這個關於陌生人相遇，相愛，相知的故事，於預告可見周秀娜分別以酒樓知客及啤酒女郎造型示人，當中更與張繼聰有車廂親熱戲，以二人的情感發展帶出澳門人生活的點滴。

周秀娜在戲中不時以性感本色換取著數，惹來同行不滿。（《馬達‧蓮娜》劇照）

電影《馬達・蓮娜》，是第55屆金馬創投會議入圍作品，由本地製作有限公司出品及製作，天下一電影製作有限公司出品及發行，澳門特別行政區政府文化局資助。澳門女導演陳雅莉執導及編劇。預告中穿插不少澳門大街小巷的夜景，加上氣氛配樂，襯出淡淡憂愁的感覺。

周秀娜（Chrissie）飾演的蓮娜，是流落澳門打工賺錢的異鄉人，自言除了工作外便一無所有，戲中的她以賺錢為最重要的事，身兼兩職，分別是酒樓知客及啤酒女郎。至於張繼聰飾演的馬達，從小到大也是孤身一人，直至遇上蓮娜才知道自己亦能擁有幸福。片段中又見阿聰為被非禮的 Chrissie 解圍，但之後卻反被對方掌摑，關係愛恨交纏。

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Chrissie笑指阿聰「差啲殺死人」

阿聰在預告中「英雄救美」一幕，Chrissie指雖然不是自己被「爆樽」，但由於二人相距甚近，感覺震撼。「阿聰直頭要捏住嗰個人，我望住阿聰個樣好似真係會捏死佢咁，我又好想拉走佢同制止佢，但大家都知阿聰幾大力㗎啦，嗰場大家都好投入，我直頭覺得佢會殺咗對方咁滯。」至於阿聰則坦言很少演這類壓抑的角色，希望帶給觀眾新鮮感，而難度在於角色是一個在大家身邊也會遇過的普通人，演繹上甚有挑戰。

故事發生在澳門。40 多歲，失婚、不善言辭的馬達（張繼聰 飾）住在準備遷拆的老房子，他患有嚴重失眠症，無法入睡的他通過當夜間的士司機來排解失眠的痛苦。一天，馬達接上蓮娜（周秀娜 飾），兩人因誤會成為朋友，馬達更當上了蓮娜上下班的專用司機。蓮娜的出現令馬達的生活多了一點色彩，甚至開始認為自己走出失婚的傷痛。在澳門，蓮娜是寂寞人，身邊的同事都不喜歡她，認為她就是一個很愛錢，不擇手段的女人，因為她總是以上天賜予的性感身材去換取特殊待遇。 蓮娜心知馬達的愛意，只是蓮娜背後埋藏著一段未能釋懷的過去⋯⋯