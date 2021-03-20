哥斯拉大戰金剛獨家探班｜Julian自爆演毒男　拍攝過程最辛苦係…

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-20 10:00

下星期上映的荷里活大製作《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong），是影迷期待已久的世紀對決。戲中角色分成兩派，以《怪奇物語》（Stranger Things）女星Millie Bobby Brown為首的「哥斯拉隊」，就有Brian Tyree Henry與Julian Dennison兩位同伴，三人致力找出哥斯拉發動攻擊的原因，過程驚險萬分。 較早前《香港01》獲邀到華納兄弟（Warner Bros.）位於澳洲黃金海岸的片場進行獨家探班，期間跟Julian Dennison大談拍攝趣事，他透露其角色是個超級「毒男」，唯一會做的事情只是喊。

Millie Bobby Brown與Julian Dennison火花十足。（影片截圖）

講起Julian Dennison，觀眾印象最深刻的應該是他在《死侍2》（Deadpool 2）的演出，飾演「火拳」的他佔戲甚重，相當搶鏡。Julian天生就充滿喜感，跟他對話不停在笑，他在《哥斯拉大戰金剛》飾演Josh Valentine，單睇角色名似乎已預計列是負責搞笑，他形容角色為「毒男」一名：「他沒有幾多朋友，Madison（Millie Bobby Brown的角色）是他唯一的好友，他永遠都跟在她背後，是那種一語道破的人設，兩人走在一起有瘋狂的火花。」

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訪問當日小編發現Julian Dennison面上有傷痕化妝，問他是否在戲中被巨獸襲擊受傷，他表示沒有跟牠們打鬥，但有大量追逐場面，笑言：「日日都爆汗，由頭濕到落腳」。「哥斯拉隊」要揭開哥斯拉失控的背後原因，過程應該遇上不少困難，但Julian就話他全程只負責喊，相信不少笑料出自他身上。

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Julian Dennison在《死侍2》的表現相當亮眼。（劇照）

談到以往有否欣賞其他哥斯拉及金剛電影，2002年出生的他表示看過較近期的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）及《金剛：骷髏島》（Kong: Skull Island）等，他形容為充滿娛樂性的電影：「看著巨獸攻擊無辜的人類，很有意思」。