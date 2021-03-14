哥斯拉大戰金剛獨家探班｜小栗旬爆曾拒演　揭秘角色身世

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-14 12:00

荷里活大製作《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）將於本月24日上映，較早前《香港01》獲邀到華納兄弟（Warner Bros.）位於澳洲黃金海岸的片場參與獨家探班，期間與日本男星小栗旬大談角色及拍攝點滴，他透露本身拒絕參演這部電影，後來監製及片方親自再力邀他，才促成這次合作。

小栗旬說因為英文不流利而未能好好表達自己，令他感到有點沮喪。（電影公司提供）

《哥斯拉大戰金剛》是小栗旬首次演出的荷里活電影，他透露接到這個演出邀請前，原來早有計劃進軍荷里活，他向小編透露，此前曾打算到洛杉磯逗留一年學習英文，希望未來可以接拍荷里活電影，飾演講英語的角色，但想不到《哥斯拉大戰金剛》片組選中他，笑言計劃大亂。

小栗旬笑言在澳洲拍攝的日子好自由自在，因為沒有人認識他。（影片截圖）

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不過起初因為拍攝日程問題，小栗旬拒絕了劇組的邀請，但片方誠意十足，輾轉到2018年，雙方在洛杉磯再次見面，監製Alex Garcia親自前來遊說小栗旬參與演出，調整過日本方面的日程後，終於成功合作。不過由於未能及時鍛鍊英文，小栗旬表示因此而感到恐慌，而在探班當日，小編見證他拍攝一場戲，雖然只得一句對白「Thank you for your service」，但他一直在反復練習，令人期待他在電影中講更多英文對白。

點解下圖睇《哥斯拉大戰金剛》預告解說

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談到角色背景，小栗旬透露他是渡邊謙飾演的芹澤豬四郎的兒子，是邪惡科技公司「Apex」的科學家，雖然不少人猜測他是奸角，但他表示戲中繼承了父親的步伐，希望能夠化解巨獸危機，最終目的都是為了保護地球，跟父親不一樣，似乎並非如外間猜測般邪惡。而他亦提到，身為日本人會站在哥斯拉一方，很期待看到哥斯拉跟金剛的終極對決。