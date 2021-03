哥斯拉大戰金剛獨家探班｜小栗旬爆曾拒演　揭秘角色身世

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-03-14 12:00

荷里活大製作《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)將於本月24日上映,較早前《香港01》獲邀到華納兄弟(Warner Bros.)位於澳洲黃金海岸的片場參與獨家探班,期間與日本男星小栗旬大談角色及拍攝點滴,他透露本身拒絕參演這部電影,後來監製及片方親自再力邀他,才促成這次合作。

小栗旬說因為英文不流利而未能好好表達自己,令他感到有點沮喪。(電影公司提供)

《哥斯拉大戰金剛》是小栗旬首次演出的荷里活電影,他透露接到這個演出邀請前,原來早有計劃進軍荷里活,他向小編透露,此前曾打算到洛杉磯逗留一年學習英文,希望未來可以接拍荷里活電影,飾演講英語的角色,但想不到《哥斯拉大戰金剛》片組選中他,笑言計劃大亂。

小栗旬笑言在澳洲拍攝的日子好自由自在,因為沒有人認識他。(影片截圖)

不過起初因為拍攝日程問題,小栗旬拒絕了劇組的邀請,但片方誠意十足,輾轉到2018年,雙方在洛杉磯再次見面,監製Alex Garcia親自前來遊說小栗旬參與演出,調整過日本方面的日程後,終於成功合作。不過由於未能及時鍛鍊英文,小栗旬表示因此而感到恐慌,而在探班當日,小編見證他拍攝一場戲,雖然只得一句對白「Thank you for your service」,但他一直在反復練習,令人期待他在電影中講更多英文對白。

談到角色背景,小栗旬透露他是渡邊謙飾演的芹澤豬四郎的兒子,是邪惡科技公司「Apex」的科學家,雖然不少人猜測他是奸角,但他表示戲中繼承了父親的步伐,希望能夠化解巨獸危機,最終目的都是為了保護地球,跟父親不一樣,似乎並非如外間猜測般邪惡。而他亦提到,身為日本人會站在哥斯拉一方,很期待看到哥斯拉跟金剛的終極對決。