《香港仔》吳孟達拍「破地獄」一幕已感不適　「氣喘，差啲窒息」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-21 08:30

資深藝人吳孟達（達哥），月初因肝癌逝世，終年70歲。達哥身體一直有小毛病，2014年更因為細菌感染，引致心臟衰竭入院，徘徊於鬼門關。其實早在2013拍攝《香港仔》時，亦已有先兆，在當年的訪問提到，自己在戲中扮演喃嘸佬（打齋道士），一幕破地獄拍到氣喘，更差點窒息，驟覺體力不復當年。

《香港仔》是達哥到內地發展多年後，回港的首部作品。（《香港仔》海報）

真「喃嘸佬」教路

在當年的宣傳訪問上，吳孟達坦言第一天開工已有吃力演出，事源他在戲中飾演喃嘸佬（打齋道士），要演一幕破地獄，本以為好簡單，但體力竟應付不來。「當時導演（彭浩翔）好專業，找來一位真正的喃嘸佬，教我功架、步驟，更有不少專業術語，又多又難記，加上我年紀大體力有限，舞兩下已經氣來氣喘，還差啲窒息，真的好累！」

達哥飾演楊千嬅爸爸，父女關係不咬弦。(《香港仔》劇照)

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雖然當日身體已向達哥發出警號，但他還以為自己休息不足，隨後更前往內地石家莊拍劇。當地天氣寒冷，達哥不久而患上感冒，但因為趕檔期並沒有理會，只服了感冒成藥便算。一心忙於工作，便輕視了健康問題，隨後一個月在深圳辦理私務時，突然出現呼吸困難，朋友急送他返港到浸會醫院治療，結果證實他是受細菌感染，引致心臟衰竭，當時心臟機能更只餘下三成多，情況嚴重，需入住深切治療部。

達哥真人非常專業，但在戲中就飾演一位極不專業的道士，打齋期間都仲講電話，一樣演得出色，另一種專業。（《香港仔》影片截圖）

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放棄休息接拍《香港仔》

事實上，拍攝《香港仔》的檔期都是達哥取消休息時間才成事。「當時返香港是打算休息，但突然接到彭浩翔導演的邀請，自己在內地發展十多年，難得有機會拍港產片，所以便答應。」其實達哥都不是一口答應，事前做足功課。「我本身不認識彭浩翔，所以就四出打聽他是一個怎樣的導演，身邊人好多都讚他有才華同創意，加上我睇完劇本覺得套戲幾特別，所以便答應接拍。」可見演戲的確是達哥的最愛，有要求之餘亦不放過任何一個機會，拼盡去演，值得尊重。