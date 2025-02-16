美國隊長4｜基斯伊雲斯演足8年　五大經典場面獨愛一幕︰感到壓力

電影《美國隊長4 勇敢新世界》（Captain America: Brave New World），是安東尼麥奇（Anthony Mackie）從基斯伊雲斯（Chris Evans）接過盾牌後，首部獨立電影。戲裡戲外，由真人到角色都難免被觀眾跟上一任對比。事實上由基斯伊雲斯飾演的「美國隊長」足有8年，更成為Marvel影迷最愛角色之一。由他主理的多場經典場面中，就曾表示有一幕是至今難忘，堪稱最愛。



基斯連續扮演「美國隊長」，不單成為票房保證亦令他升價10倍。（劇照）

美國隊長在每齣作品都有經典場面，這幕拉直昇機，隻手臂好睇到不得了。（影片截圖）

影迷最愛與隊長的分別

談到美國隊長，不少影迷第一時間必定想到他與敵人奮戰的英姿。據了解，影迷最愛的Marvel電影戰鬥畫面，大多數是來自《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中，六名元祖成員聯同紅女巫及快銀，合力對抗奧創（Ultron）或在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）中，他聯同寒冬戰士與鐵甲奇俠激戰，又或是超級英雄在《美國隊長3》機場混戰。可是，

對於「美國隊長」基斯伊雲斯，原來他最喜歡的美國隊長打鬥戲都不是來自這三幕，他的最愛是來自評價最高的《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）。

當然在《美國隊長3：英雄內戰》的英雄混戰一幕都是拍得非常扣人心弦。（劇照）

話說在卸任「美國隊長」 一職時，基斯伊雲斯曾接受外國傳媒《The Hollywood Reporter》訪問，特別提到他拍攝了這麼多美國隊長的打鬥場面，當中他在《美國隊長2》中，在升降機內遭圍毆是他最愛的打鬥戲︰「這場戲是開拍《美國隊長2》的首個場景，也是我首次與導演羅素兄弟（Russo Brothers）合作，同時也是我首次覺得美國隊長只能靠自己。」

「美國隊長」基斯伊雲斯獨愛這幕圍毆戲。（影片截圖）

基斯伊雲斯最愛一幕逐格睇

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他解釋指出：「在《美國隊長：復仇者先鋒》時，每個人都握著我的手去行，而在《復仇者聯盟》時，我只需要竭盡所能地做好我本份，從不成為絆腳石便是。」而去到第二部的《美國隊長》電影，原來在基斯心理上起了微妙變化。「我真正感受到少少壓力，就我個人而言，《美國隊長2》那場升降機打鬥的場景拍出來的效果非常好。」那份只有靠自己，冇人幫的無助感，就令基斯印象難忘。

當時美國隊長只能靠自己，才能殺出重圍。（網上圖片）

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